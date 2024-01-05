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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسما إبراهيم تقود طائرة هليكوبتر في جلسة تصوير بإيطاليا

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم متابعيها بجلسة تصوير جديدة في مدينة موناكو بإيطاليا وظهرت أسما وهي تقوم بقيادة طائرة هليكوبتر.

وظهرت أسما إبراهيم في جلسه التصوير بجاكيت باللون الأحمر وأيضا جيبة جلد بنفس اللون.

 

أسما إبراهيم وبرنامج حبر سري

وتواجدت أسما إبراهيم في إيطاليا منذ عدة ايام وكانت تحتفل ببداية العام الجديد هناك مع زوجها وعائلتها لتحصل علي اجازة من تصوير برنامجها حبر سري الذي يعرض علي شاشة القاهرة والناس.

ويعرض حاليا للإعلامية أسما إبراهيم برنامج حبر سري في موسمه السابع والتي استضافت به حتي الآن عدد كبير من الفنانين من بينهم طوني خليفة وأحمد العوضي ومحمود العسيلي وصفية العمري .

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
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