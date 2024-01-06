الأونروا: تهجير 90% من سكان قطاع غزة قسريا

أكدت وكالة الأمم المتحدة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت أن ما يقرب من 90% من سكان قطاع غزة هجروا قسرا ويفتقرون إلى كل شيء يتعلق بمقومات الحياة.

وأوضحت وكالة الأونروا، أنه يجب وقف إطلاق النار لتقديم المساعدات العاجلة لأهالي قطاع غزة.

وأشارت الوكالة الإغاثية في بيان لها، إلى أن مرافق الأونروا أصبحت تأوي 1.4 مليون شخص، مع وجود مئات الآلاف الآخرين في المنطقة المجاورة.

ونوهت الأونروا بأن ما لا يقل عن 319 شخصًا كانوا يحتمون في ملاجئ الأونروا قتلوا، إلى جانب إصابة 1,135 آخرين نتيجة إصابات مباشرة أو أضرار جانبية للمباني منذ بدء الحرب.

يشار إلى أنه منذ 92 يوما يتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.