للمرة الثانية.. مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت المدارس الثانوية خبرا عاجلا لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الموجودين في مختلف أنحاء الجمهورية .
أكدت المدارس الثانوية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024، أنه صدر قرارا رسميا بـ مد فترة تسجيل البيانات للمرة الثانية في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم، ليستمر التسجيل حتى 11 يناير 2024 .
وقالت المدارس الثانوية، إن قرار مد فترة تسجيل البيانات في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم للمرة الثانية ، يأتي بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، للتأكد من البيانات ومراجعتها جيداً.
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد خصصت رابط لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، مؤكدةً أن الوصول إليه يتم عن طريق الصغط على
https://moe-register.emis.gov.eg/ لمراجعة بيانات الطالب وعمل استمارة التقدم للامتحان ، وذلك باستخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب
موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت عقد امتحانات نصف العام 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل.
وتتولى كل مديرية وإدارة تعليمية إعلان جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 في المدارس وفقا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم .
تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024
وفي هذا الصدد ، أعلنت المدارس الثانوية، تعليمات مهمة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024
وشملت التعليمات الصادرة من المدارس للطلاب بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ما يلي :
- الالتزام التام بموعد الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً
- ضرورة تواجد الطلاب داخل المدرسة قبل بدء الامتحان بوقت كاف على الأقل 30 دقيقة.
- سيتم غلق بوابات المدرسة تماماً بعد ١٠ دقائق من بداية الامتحان
- لن يسمح بدخول أي طالب متأخر عن الموعد المحدد لبداية اللجنة بدون عذر مقبول.
- على الطلاب الإلتزام التام بكافة الاجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة.
- على الطلاب الإلتزام بالزي المدرسي والمظهر اللائق وعدم لبس البنطلون الممزق أو السلاسل بالعنق طوال فترة الامتحانات.
- يمنع تماماً دخول أولياء الأمور إلى المدرسة طوال فترة الامتحانات لأى غرض.
- على جميع الطلاب بالإلتزام التام بالنظام داخل اللجان وعدم إثارة أي مشاكل حتى تتم الامتحانات في هدوء.
- ضرورة شحن التابلت كهرباء حتى لا تحدث مشكلة أثناء أداء الامتحان.
- ممنوع منعاً باتاً دخول المدرسة أو لجان الامتحان بالموبايل أو أي أجهزة إلكترونية أخرى غير التابلت المدرسي.
- فى حالة رصد موبايل مع أي طالب داخل اللجنة سوف يتم عمل محضر غش وسوف يصادر الموبايل حتى نهاية الامتحانات.
- إحضار كافة الأدوات التى يحتاجها الطالب ومن بينها القلم الجاف الأزرق فلن يسمح بتبادل الأدوات لتحقيق المزيد من الإنضباط باللجان.
- عدم إصطحاب أي أوراق أو كتب أو مذكرات داخل اللجان.
- الإلتزام بالوقت المحدد للإجابة ولن يتم السماح للطلاب بالخروج من اللجنة إلا بعد إنتهاء الوقت