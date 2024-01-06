للمرة الثانية.. مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت المدارس الثانوية خبرا عاجلا لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الموجودين في مختلف أنحاء الجمهورية .

أكدت المدارس الثانوية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024، أنه صدر قرارا رسميا بـ مد فترة تسجيل البيانات للمرة الثانية في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم، ليستمر التسجيل حتى 11 يناير 2024 .

تنبيه عاجل من المدارس الثانوية الآن

وقالت المدارس الثانوية، إن قرار مد فترة تسجيل البيانات في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم للمرة الثانية ، يأتي بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، للتأكد من البيانات ومراجعتها جيداً.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد خصصت رابط لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، مؤكدةً أن الوصول إليه يتم عن طريق الصغط على

https://moe-register.emis.gov.eg/ لمراجعة بيانات الطالب وعمل استمارة التقدم للامتحان ، وذلك باستخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت عقد امتحانات نصف العام 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل.

وتتولى كل مديرية وإدارة تعليمية إعلان جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 في المدارس وفقا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم .

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وفي هذا الصدد ، أعلنت المدارس الثانوية، تعليمات مهمة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وشملت التعليمات الصادرة من المدارس للطلاب بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ما يلي :