عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للمرة الثانية.. مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت المدارس الثانوية خبرا عاجلا لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الموجودين في مختلف أنحاء الجمهورية .

أكدت المدارس الثانوية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024، أنه صدر قرارا رسميا بـ مد فترة تسجيل البيانات للمرة الثانية في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم، ليستمر التسجيل حتى 11 يناير 2024 .

تنبيه عاجل من المدارس الثانوية الآن

وقالت المدارس الثانوية، إن قرار مد فترة تسجيل البيانات في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم للمرة الثانية ، يأتي بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، للتأكد من البيانات ومراجعتها جيداً.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد خصصت رابط لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، مؤكدةً أن الوصول إليه يتم عن طريق الصغط على
https://moe-register.emis.gov.eg/ لمراجعة بيانات الطالب وعمل استمارة التقدم للامتحان ، وذلك باستخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب 

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت عقد امتحانات نصف العام 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل.

وتتولى كل مديرية وإدارة تعليمية إعلان جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 في المدارس وفقا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم .

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وفي هذا الصدد ، أعلنت المدارس الثانوية، تعليمات مهمة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 

وشملت التعليمات الصادرة من المدارس للطلاب بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ما يلي :

  • الالتزام التام بموعد الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً
  • ضرورة تواجد الطلاب داخل المدرسة قبل بدء الامتحان بوقت كاف على الأقل 30  دقيقة.
  • سيتم غلق بوابات المدرسة تماماً بعد ١٠ دقائق من بداية الامتحان
  • لن يسمح بدخول أي طالب متأخر عن الموعد المحدد لبداية اللجنة بدون عذر مقبول.
  • على الطلاب الإلتزام التام بكافة الاجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة.
  • على الطلاب الإلتزام بالزي المدرسي والمظهر اللائق وعدم لبس البنطلون الممزق أو السلاسل بالعنق طوال فترة الامتحانات.
  • يمنع تماماً دخول أولياء الأمور إلى المدرسة طوال فترة الامتحانات لأى غرض.
  • على جميع الطلاب بالإلتزام التام بالنظام داخل اللجان وعدم إثارة أي مشاكل حتى تتم الامتحانات في هدوء.
  • ضرورة شحن التابلت كهرباء حتى لا تحدث مشكلة أثناء أداء الامتحان.
  • ممنوع منعاً باتاً دخول المدرسة أو لجان الامتحان بالموبايل أو أي أجهزة إلكترونية أخرى غير التابلت المدرسي.
  • فى حالة رصد موبايل مع أي طالب داخل اللجنة سوف يتم عمل محضر غش وسوف يصادر الموبايل حتى نهاية الامتحانات.
  • إحضار كافة الأدوات التى يحتاجها الطالب ومن بينها القلم الجاف الأزرق فلن يسمح بتبادل الأدوات لتحقيق المزيد من الإنضباط باللجان.
  • عدم إصطحاب أي أوراق أو كتب أو مذكرات داخل اللجان.
  • الإلتزام بالوقت المحدد للإجابة ولن يتم السماح للطلاب بالخروج من اللجنة إلا بعد إنتهاء الوقت
الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الأول والثاني الثانوي 2024 الثانى الثانوي طلاب المدارس الثانوية الاستمارة الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

اركب سيارة موديل 2023 بأرخص من سعر الزيرو

الأسطول الأمريكي السادس: حاملة الطائرات جيرالد فورد تمر عبر مضيق جبل طارق

بعد مباحثات مع نظيره التركي حول غزة..أردوغان يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

السياح يريدون تجربته.. تحدي رفع الصخرة يثير الجدل على تيك توك

أول تعليق من حماس على نبش قوات الاحتلال للقبور وسرقة جثامين الشهداء

افتتاح نادي جامعة حلوان.. مسابقات وجوائز قيمة تنتظر الحضور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم خرافي.. سعر فستان أسماء إبراهيم يثير الجدل

فستان ابنة هيفاء وهبي يثير ضجة| شاهد

ماذا يحدث عندما ينخفض ​​مستوى المغنيسيوم في الجسم.. مفاجأة صادمة

تحمل اسم يوليوس قيصر.. قطعة من الحجارة القديمة تكشف تفاصيل معركة تاريخية

فيديو

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 

خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس| فيديو جراف

يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ