يضم مقتنيات نادرة.. جناح عُمان بالمعرض العربي للطوابع شاهد على تاريخ السلطنة

انطلقت أمس الجمعة، أعمال المعرض العربي للطوابع والذي افتتحه الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بمبنى البريد المصرى التاريخى بميدان العتبة، وتقام فعالياته خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير الجارى.

تشارك في المعرض سلطنة عمان بجانب 7 دول عربية وبحضور أكثر من 16 عارضًا من ممثلي الهيئات البريدية للدول العربية والجمعية المصرية لهواة الطوابع وأكثر من 25 عارضًا من هواة الطوابع في مصر، ويأتي تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في مجلس وزراء الاتصالات العرب.

ونظرا للاهتمام الكبير الذي توليه سلطنة عمان باليوم الوطني العماني، يشهد جناح البريد العماني في المعرض، العديد من الطوابع التي إصدارها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني العماني والتي من بينها الطابع البريدي الخاص بالاحتفال بالذكرى 52 لليوم الوطني يزينه صورة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان وحوله العديد من معالم سلطنة عمان التاريخية.

كذلك يضم جناح سلطنة عمان، الطابع الخاص الذي اصدرته سلطنة عمان بمناسبة الذي 40 لتأسيس مجلس للتعاون لدول الخليج، والذي يجمع صور قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يضم جناح سلطنة عمان، طابع بريدي تم صدوره بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس قوات السلطان المسلحة، كذلك طابع بريدي بمناسبة اختيار مدينة مسقط العاصمة العربية الرقمية، وهو ما يعكس مدى التقدم الرقمي الذي تشهده سلطنة عمان في المجال الرقمي والتكنولجي.

كما يضم جناح بريد سلطنة عُمان في المعرض أبرز الطوابع والمقتنيات الحصرية والطوابع البريدية، التي صدرت في سلطنة عُمان، وكانت شاهدة على العديد من الفترات التاريخية التي عاشتها سلطنة عُمان، والتي من بينها: بطاقة بردية بمناسبة مرور 50 عاما على افتتاح مطار مسقط الدولي، والذي كان يسمى بمطار السيب سابقا.

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