الصناعات الغذائية: مصانع بير السلم تعيد تدوير الزيوت المستعملة.. فيديو

أكد عطية شعبان نائب رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية، أنه يتم اجراء عمليات تكرير على الزيوت ليخرج بجودة عالية ومضمونة 100% في شكله النهائي ويتم بيعه للمستهلك، مشددًا على أن زيت النخيل ومشتقاته يتم استيراده من الخارج ولا ينزل السوق مباشرة ويتم تكريره مرة أخرى.

وأشار "شعبان"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن "الزيت المستعمل" يخرج من الشركات المستهلكة له كشركات البطاطس المقرمشة وليس من الشركات المنتجة للزيوت وليس هناك تدوير للزيوت.

وأكد أن بعض الشركات المنتجة للزيوت لديها، مصانع بير السلم شركات تضيف زيوتا جديدة على المستعملة ويتم تعبئتها مرة أخرى وبيعها، موضحًا أن مشاكل هذا الموضوع كبير جدًا ويأثروا على الصحة والشركات الأخرى.

ضرر الزيوت

وشدد على أن هناك خطوة في الطريق الصحيح بالنسبة لضرر الزيوت المستعملة، هو قرار إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووحدت الإشراف على المنتجات الغذائية وتشرف على المنتجات وتمر على المصانع وتضع المواصفات الأوروبية على السلع.