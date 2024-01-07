يبحث كثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 عبر موقع النيابة العامة، لسداد قيمتها في الوقت المحدد، وذلك بعد أن أتاحت وزارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

يعرض صدى البلد خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور2024 برقم السيارة من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة للمرور، بالإضافة إلى طرق سداد مخالفات المرور 2024 أون لاين، وطرق التظلم لتخفيض قيمتها.

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024

يمكن لأصحاب المركبات الاستعلام عن مخالفات المرو 2024 برقم السيارة من خلال اتباع عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

- لـ الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة.

- ثم اختيار خدمات المرور أو يمكن الدخول مباشرة .

- اختر «الاستعلامات» ثم اضغط على زر استمرار.

- حدد نوع المخالفات التي تريد الاستعلام عنها «رخص المركبات» أو «رخص القيادة».

- اختر «مخالفات رخص المركبات» ثم اضغط على زر استمرار.

- تظهر صفحة جديدة تخيرك بين البحث عن مخالفات المركبات من خلال رقم اللوحة "أرقام فقط" أو "حروف وأرقام"

- اختر طريقة الاستعلام المناسبة واضغط على"إجمالي المخالفات”

- تظهر قيمة جميع المخالفات المسجلة على سيارتك.

- بعد معرفة المخالفات يمكن اتخاذ قرار، التظلم على قيمة المخالفات أو دفع قيمة المخالفة «أونلاين» من خلال استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بك أو من خلال شركات التحصيل.

سداد مخالفات المرور إلكترونيا

يمكن اختيار خدمة التصالح الفوري في مخالفات المرور 2024 من خلال خيار الدفع «أون لاين»، من المنزل وذلك من خلال اتباع الآتي:

- ادخل على موقع النيابة العامة.

- اختر خدمات المرور.

- اضغط على أيقونة "الدفع”

- اختر بين الدفع إلكترونيًا أو عند الاستلام.

- حدد الرخصة المراد دفع مخالفتها «رخصة المركبة أو رخصة القيادة».

- أدخل البيانات المطلوبة.

- اضغط على إجمالي المخالفات.

- بعد ظهور قيمة المخالفات المستحقة حدد طريقة الدفع المناسبة وأدخل كافة البيانات المطلوبة بدقة.

التظلم على مخالفات المرور 2024 أون لاين

يمكن تقديم تظلم على مخالفات المرور 2024 وتخفيض قيمتها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل على موقع النيابة العامة.

- اختر خدمات نيابات المرور.

- اختر التظلمات.

- تظهر أمامك صفحة ويب جديدة أختر بين التظلم على مخالفات رخصة القيادة أو رخص المركبات.

- ادخل البيانات المطلوبة.

- تظهر قيمة المخالفات والشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة بعد قرأتها جيدًا اضغط على أيقونة «موافق».

- تظهر البيانات الأساسية لـ رخصة المركبة، قم بكتابة البيانات الشخصية في الخانات المحددة.

- اضغط على أيقونة إرسال الطلب. ‏

- تظهر لك صفحة ويب بها بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ به لاستخدامه في المتابعة من خلال قسم متابعة الطلبات على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

- تُرسل نتيجة التظلم عبر رسالة قصيرة على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.

سداد مخالفات المرور بالفيزا

في إطار الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية اتاحت النيابة العامة للمواطنين إمكانية دفع المخالفات المرورية 2023 عن طريق الفيزا.

في البداية أضغط على موقع النيابة العامة .

تظهر لك 5 مربعات، قم بالضغط على أول مربع من جهة اليمين وهو مربع (الاستعلامات).

انقر على كلمة استمرار التي توجد أسفل مربع (مخالفات رخص المركبات).

اضغط على خدمات المرور

ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية، قم بالنقر عليها.

اختار خدمة سداد المخالفات المرورية والسداد الإلكتروني من خلال البطاقات الائتمانية.

اضغط على زر «الدفع» و"استمرار"

ضع رقم رخصة القيادة الخاصة بك.

ضع رقم السيارة الخاصة بك.

ثم اختر أيقونة إجمالي المخالفات.

وفي النهاية تظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة2024 .

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024 مجانًا (أونلاين)

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة

وفي سياق متصل، خصصت وزارة الداخلية موقع خاص للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024 مجانًا، عن طريق الهاتف المحمول.

يتيح هذا الموقع للمواطن:- دفع مخالفات المرور أونلاين

في حالة ظهور عدد من المخالفات المرورية، يمكن للسائق دفع مخالفات المرور برقم السيارة، أونلاين من خلال الخطوات التالية:

افتح صفحة النيابة العامة للمرور

2- اكتب اسم مالك السيارة رباعي، لـ الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها.

3- ضع اسم المرور التابع له.

4- ضع أرقام وحروف السيارة.

دفع مخالفات المرور 2024

يمكن للمواطن دفع مخالفات المرور 2024 عبر الموقع الإلكتروني، أو من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري.

اضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

قم بتسجيل تفاصيل البطاقة الائتمانية وستظهرلك خانة بمبلغ الدفع.

التظلم على المخالفات المرورية

وبالنسبة للتظلم على المخالفات المرورية، فيتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع النيابة العامة

اختيار أيقونة التظلمات

تحديد نوع التظلم حسب الرخصة (مركبات أو قيادة)، ثم ادخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة، لتظهر جميع المخالفات المستحقة على المركبة أو رخصة القيادة وتفاصيلها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة، وبعد ذلك يجري تحديد التظلم وسببه، ثم اضغط على أيقونة "تظلم"

وبعدها تظهر الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة على الشاشة، اضغط على «موافق» بعد قرأتها، ليظهر أمامك البيانات الأساسية للرخصة، ثم تظهر خانات محددة لإدخال البيانات الشخصية، لتؤكد طلبك بالضغط على إرسال الطلب.

فيما تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، والذي عليك الاحتفاظ به لاستخدامه في المتابعة، وترسل نتيجة التظلم في رسالة قصيرة على رقم الهاتف المحمول، الذي أدخلته خلال 72 ساعة.