مقتل 26 إرهابيًا من حركة الشباب في غارة للجيش الصومالي

أعلن الجيش الصومالي وحلفائه الدوليين، اليوم الأحد مقتل 26 إرهابيًا من حركة الشباب في غارة جوية استهدفت زعيم عصابة في منطقة مدق الجنوبية.



وأوضح الجيش الصومالي أن العملية جرت في منطقة جيكس في جنوب مدج الليلة الماضية بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".



وأضاف الجيش والقوات المحلية أنه قتل أكثر من 50 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في نفس المنطقة أمس.



يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا بسبب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تقضي بحصول إثيوبيا على منفذ بحري على البحر الأحمر في مقابل اعترافها بأرض الصومال وهو الأمر الذي اعتبرته مقديشيو اعتداء على سيادتها وتدخل في شئونها الداخلية.