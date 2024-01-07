113 شهيدا خلال ساعات.. صحة غزة تعلن حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع

أعلنت الصحة في غزة، اليوم الأحد، استشهاد 113 شخصا في القصف الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن "الاحــتـلال ارتكب 12 مــجـزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 فلسطينياً وأصيب 250 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22835 منذ بدء العدوان الغاشم هجماته ردا على الهجوم الواسع الذي شنته حركة حماس في اكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد صحفيان أحدهما نجل الصحفي وائل الدحدوح، وأصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم شمال مدينة رفح.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة (29 عاما) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين في منطقة الميراج شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب في القصف الإسرائيلي مراسل فلسطين اليوم أحمد البرش، والمصور عامر أبو عمرو.

ووثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023