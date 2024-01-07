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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن نقص الأنسولين في صيدليات التأمين الصحي بالقليوبية

الأنسولين
الأنسولين

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بشأن نقص الأنسولين في صيدليات الهيئة العامة للتامين الصحي.

نقص الأنسولين فى صيدليات الهيئة العامة للتأمين الصحي

 

وقالت “سعيد” لـ"صدى البلد"، إنها تلقت عدد كبير من الشكاوي من المواطنين بسبب نقص الأنسولين فى صيدليات الهيئة العامة للتامين الصحي خاصة بمحافظة القليوبية التي تمثلها، لافتة إلى أن رصيد الصيدليات من الأنسولين الذي يؤخذ عن طريق السرنجات يساوي صفر مما يشكل خطر حقيقي علي مرضي السكر بالإضافة لوجود نقص في الصيدليات من الأنسولين الذي يؤخذ عن طريق القلم.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن معظم صيدليات الهيئة العامة للتامين الصحي تقوم بصرف نصف الجرعة فقط بسبب النقص الموجود بالأنسولين الذي يؤخذ عن طريق القلم، لافتة الى أن الانسولين من الادوية التي ينبغي ان تكون موجود بالمخازن برصيد لا يقل عن 6 أشهر لأهميته الكبرى فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

 

وأضافت النائبة أن الأنسولين محلي الصناعة وذلك يجعل هناك علامات استفهام كثيرة أبرزها هل هناك زيادة فى عدد المرضي الانسولين ولا يوجد تحديث لقاعدة البيانات مما يجعل هناك نقص فى كميات الانسولين ام أن مساحات التخزينية لا تكفي لاستيعاب الكمية.

 

ولفتت النائبة إلى أن هناك عجزا أيضا في الشرائط والأجهزة المقدمة لقياس السكر للطلبة والأطفال مرضى السكر، قائلة:" يجب توضيح هذه الأمور والإجابة عن هذه التساؤلات وعلامات الاستفهام من جانب المسئولين في وزارة الصحة".
 

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