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ذهب ومومياوات وتماثيل.. اكتشاف كنز أثري في المنيا (فيديوجراف)

صدى البلد

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن اكتشاف كنز أثري يرجع للعصر الروماني بمنطقة البهنسا في المنيا.

اكتشاف كنز اثري ببهنسا المنيا مومياوات وذهب وتماثيل

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المقابر التي تم اكتشافها من العصر الروماني تم العثور عليها  في الناحية الشرقية من الجبانة العليا بالبهنسا، وهي مقابر ذات نمط جديد من الدفن حيث تتكون من حفرة محفورة في الصخر الطبيعي في باطن الأرض، كما تم العثور، لأول مرة في منطقة البهنسا، علي تماثيل التراكوتا تصور المعبودة إيزيس أفروديت وهي تضع علي رأسها إكليل نباتي يعلوه تاج، الأمر الذي يشير إلى أن المنطقة لا تزال تبوح عن العديد من الأسرار وطرز الدفن بها خلال العصور المختلفة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

أفروديت الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري منطقة البهنسا

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