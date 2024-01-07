اختار الدخول في الحرب.. رئيس أركان الاحتلال: نكبد حزب الله أثمانا باهظة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن قواته تكبد حزب الله خسائر كبيرة وثمنًا باهظًا، وذلك وسط استمرار الجماعة اللبنانية في تنفيذ هجمات على شمال إسرائيل.

وأوضح هاليفي خلال زيارة إلى قسم الضفة الغربية: “سيكون عام 2024 تحديًا، سنكون في حرب في غزة، لا أعرف إذا كان ذلك طوال العام – لكن سنقاتل في غزة طوال العام، هذا أمر مؤكد”.

وأضاف “في الشمال، اختار حزب الله الدخول في هذه الحرب، ونحن نكبده أثمانًا باهظة باستمرار. لقد دفعت بالأمس 7 وفيات، وهدفين مهمين للغاية، ونحن نعمل على زيادة الثمن الذي تدفعه هذه الجماعة”.

وأشار إلى أن "الجيش يتحمل مسؤولية إعادة سكان شمال إسرائيل النازحين إلى منازلهم، وهذا سيأتي إما عن طريق الضغط العسكري على حزب الله، أو سينتهي بنا الأمر إلى حرب أخرى".