جولدن جلوب.. روبرت داوني جونيور أفضل ممثل مساعد عن Oppenheimer

حصد نجم هوليوود الشهير روبرت داوني جونيور على جولدن جلوب جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Oppenheimer الذي برع في تقديمه ونال العديد من الإشادات.

حصلت الممثلة الشابة إليزابيث ديبيكي على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل جولدن جلوب لعام ٢٠٢٤ عن دورها في مسلسل The Crown الذي قدمت فيه شخصية الأميرة ديانا قبل رحيلها وتألقت في تقديمه.





يستضيف الممثل الكوميدي الأمريكي جو كوي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الليلة بعدما قدما عروضا كوميديا نشرت عبر المنصاتالمختلفة منها نتفليكس .









جو كوي الذي يبلغ من العمر ٥٢ عاما قال في بيان له إن استضافة حفل جولدن جلوب سيكون مميزا للغاية في مسيرته الفنية والاحترافية،معبرا عن سعادته بفخر عائلته به في هذه الخطوة.





ومن بين مقدمي جوائز الفئات في حفل الليلة كل كم أوبرا وينفري، ومات ديمون، وجاريد ليتو، ودوا ليبا، وبن أفليك، ودانييل كالويا، وأنجيلاباسيت، وفلورنس بيو وغيرهم.









يقام الليلة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي في نسختها ال ٨١ لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية بعد إعلان قوائم الترشيحات في ديسمبر الماضي.