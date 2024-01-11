البحوث الفلكية يستطلع هلال شهر رجب اليوم

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، هلال شهر رجب 2024، اليوم الخميس 11 يناير 2024، من مقر المعهد بمرصد حلوان، وعقب استطلاع الهلال وثبوت رؤية هلال شهر رجب؛ سيتبقى على شهر رمضان المبارك نحو 60 يومًا فقط.

استطلاع هلال شهر رجب 2024

قال الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد سيقوم بـ استطلاع هلال شهر رجب 2024 من داخل مرصد حلوان، اليوم، بالإضافة أيضا إلى استطلاع الهلال، من خلال لجان المعهد المتواجدة خارج القاهرة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن اللجنة الرئيسية ستكون في مقر مرصد حلوان، وتعمل علي رصد رؤية هلال شهر رجب، وبعد ذلك ينسق المعهد مع دار الإفتاء في إعلان بدء الشهر.

رؤية هلال شهر رجب 1445هـ

وصرح عبد الهادي، بأن استطلاع هلال شهر رجب 2024، يأتي بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب 1445هـ، وإعلان موعد أول أيام شهر رجب من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة، مشيرا إلى أن الذي يقرر بداية شهر رجب؛ هو مفتي الجمهورية.

أماكن استطلاع الهلال

أضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أماكن استطلاع الهلال تكون بعيدة عن أضواء وإضاءة المدن، وأن الرصد سيكون بعد غروب الشمس مباشرة، عن طريق التلسكوبات والعين المجردة.

وتضم كل لجنة، أعضاء من المعهد القومي للبحوث الفلكية، ودار الإفتاء، وهيئة المساحة، والمحافظة، ومشايخ من الأوقاف والأزهر، بالمحافظة التي يتم فيها الرصد.

ويستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر رمضان أيضا، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، قد أعلن في وقت سابق، عن موعد أول أيام شهر رجب، وفقا للحسابات الفلكية التي يتم إعدادها داخل المعهد.

موعد أول أيام شهر رجب

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادي فإن هلال شهر رجـب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445هـ، الموافق 11-1-2024م (يوم الرؤية).

وأشار القاضي إلى أن الهلال يغرب قبل غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة، وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأضاف أن القمر يغرب قبل غروب الشمس بـ 3 دقائق في مكة المكرمة، و7 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 9 دقائق)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 17 دقيقة).

واستطرد، وبذلك يكون يوم الجمعة 12-1-2024 هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1445هـ، وتكون غرة شهر رجب 1445هـ فلكيا يوم السبت 13-1-2024م.