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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الصيدليات: الأدوية مسعرة جبريا وليس لنا تدخل في الثمن

تصنيع الأدوية
تصنيع الأدوية

قال حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن الأدوية مسعرة جبريا، والصيدلي ليس له أي تدخل في سعر الدواء ولا يمكنه بيع الدواء بسعر مختلف، متابعا: هناك مخالفين ولكن نسبتهم لا تزيد عن 5% من إجمالي 80 ألف صيدلية.  
 

وأضاف حاتم البدوي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "اقتصاديات الصيدليات تنهار والصيادلة على أبواب السجون بسبب مديوناتهم بسبب القرار الجائر من وزير الصحة الأسبق ببيع الدواء بأكثر من سعر".


واسترسل: الصيدلي يمكنه بيع الدواء بأكثر من سعر، متابعا:" تأتينا علب الدواء من شركات الأدوية وشركات التوزيع مكتوب عليها 165 جنيه بينما يتم طباعتها في الفاتورة بـ198 جنيه، ما يحدث من مشكلات مسؤول عنها هيئة الدواء المصرية".


وشدد على أن 90% من صيدليات مصر تتعرض لانهيار اقتصادي وشيك، متابعا: نحمل المسؤولية للجهة التنفيذية المنوط بها إلغاء هذا القرار الجائر، وهو القرار 23 لسنة 2017 الذي أصدره وزير الصحة الأسبق ببيع الدواء بأكثر من سعر".
 

ولفت إلى أن القرار الحالي يسمح للشركات ببيع الدواء بأكثر من سعر ولا يسمح للصيدلي بذلك، متابعا: أطالب بتصنيع ألبان الأطفال في مصر لكونها مستوردة من الخارج.

شعبة الصيدليات الأدوية الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية هيئة الدواء المصرية

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