ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف أسرار «الإسكندراني» بعد طرحه في السينمات.. فيديو

كشفت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة أسرارًا عن رواية والدها «الإسكندراني»، والتي تحولت إلى فيلم ينافس في السينما حاليًا.

وأكدت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنها تفاجأت بمشاهد في فيلم الإسكندراني، بعد إضافة تفاصيل إبداعية من إخراج خالد يوسف.

وحول فيلم الإسكندراني، أكدت ابنة الكاتب والسيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة، أن والدها كان يحرص على كتابة كل ما له علاقة بالإسكندرية، مضيفة أن الكاتب أسامة أنور عكاشة كان يحرص في كتاباته حول الإسكندرية على وضع «عصارة عشق» وقضية.

وأردفت أن والدها كتب «الإسكندراني» ليخرج كفيلم حتى يئس أخيرًا بسبب عدة معوقات واجهت خروجه للنور، موضحة أن فيلم الإسكندراني كان يُرفض إنتاجيًا أكثر من الرقابة.



نسرين أسامة أنور عكاشة تكشف مفاجآت حول فيلم الإسكندراني



وكشفت نسرين أسامة أنور عكاشة، أن فيلم الإسكندراني كان من المفترض أن يخرجه الراحل عاطف الطيب، مضيفة أنه في مرحلة ما كان سيقوم بدور البطولة الفنان محمود عبدالعزيز ثم أحمد زكي وأخيرا نور الشريف.

وأبدت ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة، إعجابها الشديد بأداء الفنان بيومي فؤاد، قائلة: «هناك تقل في الأداء لم أتوقعه.. وأحمد العوضي أعطى في دوره بشكل غير متوقع والفنان حسين فهمي قدم الدور بأداء سهل ممتنع وزينة كانت مختلفة، لكن أنا منبهرة أكثر بأداء بيومي فؤاد».

وأشارت إلى أن أسرة الكاتب الراحل كانت تشعر بالخوف قبل خروج الفيلم بسبب أن الشخصيات المكتوبة ثقيلة أكثر من الفنانين، لذلك فوجئت بأداء الممثلين على شاشة السينما، بالإضافة إلى أن اسم المخرج خالد يوسف طمأنها.



وتابعت: «أسامة أنور عكاشة كان يبادر بأخذ الرأي في كتاباته وكان أحيانا يأخذ برأي من حوله ولا يحزن من النقد .. والدي كان يحرص على استطلاع آراء أسرته بعد عرض مسلسلاته وأفلامه».

كما قالت نسرين أسامة أنور عكاشة، إن والدها كان يراهن على نجاح أفلامه مع الوقت، مشيرة إلى أن أسامة أنور عكاشة شعر بالضيق بسبب فشل أفلام «نقطة الصفر» و«الهجامة» جماهيريًا.

وأكملت: والدي كان يتوقع نجاح مسلسل أنا وأنت وبابا في المشمش لاحقا، لافتة إلى أن الكاتب الراحل كان منتشي للغاية من نجاح مسلسل «الراية البيضا» وكان يثق بأنه «هيكسر الدنيا».

عاطف الطيب كان المعادل البصري لأسامة أنور عكاشة

وأضافت أن هناك أعمال درامية لوالدها غير كاملة، قام بكتابتها قبل وفاته، مشيرة إلى أن استكمال الروايات غير المكتملة تحتاج شخص مضمون وموثوق.

وعلقت ابنة أسامة أنور عكاشة قائلة: «بحلم بإعادة كتابة أعمال والدي أيام الأبيض والأسود بنظرة للعصر الحالي، بالاعتماد على فكرة تحديث القديم في العصر الحديث».

وأضافت نسرين أسامة أنور عكاشة أن أقرب مخرج لوالدها كان المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ، ومحمد فاضل، وإنعام محمد علي، وفخر الدين صلاح، معلقة: «عاطف الطيب كان المعادل البصري لأسامة أنور عكاشة».

ومن الفنانين القريبين للراحل أنور عكاشة، حددت ابنته قائلة: «نبيل الحلفاوي ويحيى الفخراني وصلاح السعدني وشوقي شامخ ومحمد متولي»، متابعة: «كان يتعرض لهجوم بلا ملابسات معينة في عمل يخص حرب أكتوبر، وتم تدشين ضده حملة انتقادات لتوقعات الرأي العام بأنه سيغفل دور السادات باعتباره ناصري، حتى جاء فجأة وقال «خلاص أنا تعبت ومش هكمل.. الناس مش عايزة تسمع».

وبشأن أقرب المؤلفين للراحل، اختتمت قائلة: كان محسن زايد ومحفوظ عبد الرحمن ويسري الجندي، ووحيد حامد.

