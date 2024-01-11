عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف أسرار «الإسكندراني» بعد طرحه في السينمات.. فيديو

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

كشفت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة أسرارًا عن رواية والدها «الإسكندراني»، والتي تحولت إلى فيلم ينافس في السينما حاليًا.

وأكدت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنها تفاجأت بمشاهد في فيلم الإسكندراني، بعد إضافة تفاصيل إبداعية من إخراج خالد يوسف.

وحول فيلم الإسكندراني، أكدت ابنة الكاتب والسيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة، أن والدها كان يحرص على كتابة كل ما له علاقة بالإسكندرية، مضيفة أن الكاتب أسامة أنور عكاشة كان يحرص في كتاباته حول الإسكندرية على وضع «عصارة عشق» وقضية.
وأردفت أن والدها كتب «الإسكندراني» ليخرج كفيلم حتى يئس أخيرًا بسبب عدة معوقات واجهت خروجه للنور، موضحة أن فيلم الإسكندراني كان يُرفض إنتاجيًا أكثر من الرقابة.


نسرين أسامة أنور عكاشة تكشف مفاجآت حول فيلم الإسكندراني


وكشفت نسرين أسامة أنور عكاشة، أن فيلم الإسكندراني كان من المفترض أن يخرجه الراحل عاطف الطيب، مضيفة أنه في مرحلة ما كان سيقوم بدور البطولة الفنان محمود عبدالعزيز ثم أحمد زكي وأخيرا نور الشريف.

وأبدت ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة، إعجابها الشديد بأداء الفنان بيومي فؤاد، قائلة: «هناك تقل في الأداء لم أتوقعه.. وأحمد العوضي أعطى في دوره بشكل غير متوقع والفنان حسين فهمي قدم الدور بأداء سهل ممتنع وزينة كانت مختلفة، لكن أنا منبهرة أكثر بأداء بيومي فؤاد».
وأشارت إلى أن أسرة الكاتب الراحل كانت تشعر بالخوف قبل خروج الفيلم بسبب أن الشخصيات المكتوبة ثقيلة أكثر من الفنانين، لذلك فوجئت بأداء الممثلين على شاشة السينما، بالإضافة إلى أن اسم المخرج خالد يوسف طمأنها.


وتابعت: «أسامة أنور عكاشة كان يبادر بأخذ الرأي في كتاباته وكان أحيانا يأخذ برأي من حوله ولا يحزن من النقد .. والدي كان يحرص على استطلاع آراء أسرته بعد عرض مسلسلاته وأفلامه».

كما قالت نسرين أسامة أنور عكاشة، إن والدها كان يراهن على نجاح أفلامه مع الوقت، مشيرة إلى أن أسامة أنور عكاشة شعر بالضيق بسبب فشل أفلام «نقطة الصفر» و«الهجامة» جماهيريًا.

وأكملت: والدي كان يتوقع نجاح مسلسل أنا وأنت وبابا في المشمش لاحقا، لافتة إلى أن الكاتب الراحل كان منتشي للغاية من نجاح مسلسل «الراية البيضا» وكان يثق بأنه «هيكسر الدنيا».

عاطف الطيب كان المعادل البصري لأسامة أنور عكاشة

وأضافت أن هناك أعمال درامية لوالدها غير كاملة، قام بكتابتها قبل وفاته، مشيرة إلى أن استكمال الروايات غير المكتملة تحتاج شخص مضمون وموثوق.

وعلقت ابنة أسامة أنور عكاشة قائلة: «بحلم بإعادة كتابة أعمال والدي أيام الأبيض والأسود بنظرة للعصر الحالي، بالاعتماد على فكرة تحديث القديم في العصر الحديث».

وأضافت نسرين أسامة أنور عكاشة أن أقرب مخرج لوالدها كان المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ، ومحمد فاضل، وإنعام محمد علي، وفخر الدين صلاح، معلقة: «عاطف الطيب كان المعادل البصري لأسامة أنور عكاشة».

ومن الفنانين القريبين للراحل أنور عكاشة، حددت ابنته قائلة: «نبيل الحلفاوي ويحيى الفخراني وصلاح السعدني وشوقي شامخ ومحمد متولي»، متابعة: «كان يتعرض لهجوم بلا ملابسات معينة في عمل يخص حرب أكتوبر، وتم تدشين ضده حملة انتقادات لتوقعات الرأي العام بأنه سيغفل دور السادات باعتباره ناصري، حتى جاء فجأة وقال «خلاص أنا تعبت ومش هكمل.. الناس مش عايزة تسمع».
وبشأن أقرب المؤلفين للراحل، اختتمت قائلة: كان محسن زايد ومحفوظ عبد الرحمن ويسري الجندي، ووحيد حامد.
 

أسامة أنور عكاشة الإسكندراني السينما عزة مصطفي الاسكندرية فيلم الاسكندرانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

ترشيحاتنا

دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تكشف الانقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء يصل إلى ميناء السخنة لتفقد مشروعات صناعية هامة

هل كثرة الصيام في شهر رجب بدعة؟ |عالم بالأوقاف يوضح

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

هنريك لارسن: ليفربول سيفتقد صلاح خلال البطولة الأفريقية لأنه أفضل لاعبي العالم

طريق القاهرة كيب تاون.. شريان حياة مصري إلى القارة الأفريقية |القصة الكاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

أسرة أسترالية تتعرض لصدمة مروعة لوجود كائن غير متوقع في المنزل|تفاصيل كاملة

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ