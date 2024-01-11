نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات نجم الزمالك شيكابالا عبر حسابع بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شيكابالا: الكونفدرالية هي هدفنا الأساسي هذا الموسم، و الفريق دائماً يسعي للفوز بالبطولات، جمهور الزمالك هو الداعم الاول لنا اقول للجمهور انني اتمني حضورهم كل المباريات القادمة و الوقوف خلفنا، جمهورنا جمهور عظيم و دايما في ضهر النادي.

وفاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك، مواليد 2005، على نظيره الاتحاد السكندري بركلات الترجيح بنتيجة ٧ /٦ ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب الأخير بالجولة التاسعة عشرة لبطولة الجمهورية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقاً للائحة البطولة.

وسجل هدف زمالك 2005 في الوقت الأصلي للمباراة، أحمد خالد "السمبوك".

بينما سجل للفريق في ركلات الترجيح كل من: أنس وائل، وأيمن أمير عبد العزيز، ومحمد السيد، وحسن أبو المعاطي، وأحمد مجدي، وأحمد خالد "السمبوك"، وياسين محمد حافظ.



ويقود فريق زمالك 2005 كل من: محمد عبدالله مديراً فنياً، ومحروس السيد مدرباً مساعداً، ومحمد عبدالجواد مدرباً لحراس المرمى، وخالد عمران إدارياً، وياسين السيد للإصابات والتأهيل ومحمد سيد مسؤولاً عن المهمات.