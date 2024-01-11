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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

صدى البلد

فجر الاعلامي احمد شوبير مفاجاة بشان محمود الخطيب عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير : الخطيب هو من أصر على ضم حسام حسن للمنتخب في بطولة 86 ..د. عادل سعد : تخيل أن أول أهدافه كان في بطولة 98.

وحقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ فوزا على ضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين  الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٩ والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري الجمهورية للشباب.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ٤٢ نقطة، لينهي المرحلة الأولى من دوري الجمهورية للشباب متصدرًا الترتيب، قبل الدخول في المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب، وسجل الفريق ٣٩ هدفًا.

يضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلًّا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

شوبير الخطيب اخبار حسام حسن أزمة حسام حسن

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