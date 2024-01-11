ترامب: بوتين حقق ثروات هائلة من خلال رفع أسعار النفط

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين حقق ثروات هائلة من خلال رفع أسعار النفط على ضوء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: ": بوتين كسب أموالا طائلة بسبب ارتفاع أسعار النفط التي تسببت فيها سياسات بايدن".

وتابع: "إذا لم أفز برئاسة الولايات المتحدة فإن أسواق الأسهم سوف تنهار .. نحن لدينا أعلى كلفة للطاقة في التاريخ وسنسعى لخفضها".

واستطرد ترامب بالقول: "أتعهد بتخفيض أسعار الطاقة للنصف في حال فوزي برئاسة أمريكا .. لقد وصل الدين إلى رقم قياسي في البلاد وسنسعى للحد منه وسوف أعيد جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم الأصلية فور فوزي".

وخلال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي، حذر ترامب من أنه قد يحاكم الرئيس الحالي، جو بايدن، إذا عاد إلى البيت الأبيض، حيث أعرب قضاة محكمة الاستئناف في واشنطن عن شكوكهم في مزاعم ترامب بأنه محصن من التهم الجنائية لمحاولته إلغاء انتخابات 2020.

وتابع قائلاً: "إذا لم أحصل على الحصانة، فلن يحصل جو بايدن المحتال على الحصانة". وأضاف "سيكون جو جاهزاً لتلقي الاتهام، بحسب ما نقلت "رويترز".

يذكر أن ترامب، الذي خسر أمام بايدن في انتخابات 2020، يحقق تقدما كبيرا على منافسيه في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة منذ الإعلان عن أول تهمة جنائية ضده في مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يفوز بسهولة في اقتراع يوم الاثنين في ولاية أيوا.