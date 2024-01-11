المثلوثي: فرجاني ساسي وراء صفقة انتقالي إلى الزمالك بنسبة 50%

أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك أن فرجاني ساسي، زميله السابق في الفريق ساعده على الانتقال إلى الأبيض.



وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فرجاني ساسي لعب دورًا كبيرًا في انتقالي إلى الزمالك، وعلاقتي به جيدة قبل قدومي إلى الزمالك".



وأضاف اللاعب التونسي: "ساسي حفزني بنسبة 50 أو 60% للانتقال إلى الزمالك، لقد كان لدي عرضًا حينها من الترجي.. فرجاني حاول أن يساعدني، وعمل على أن استعيد الثقة".



وتابع: "أشكر ساسي وطارق حامد ومحمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو لأنهم ساندوني في بدايتي مع الزمالك، لقد كانوا يعلمون أنني لاعب ليس سيء".



وأكمل: "كنت تحت الصفر فنيًا عند قدومي إلى الزمالك، إلا أنني عملت على نفسي، حتى تمكنت من استعادة مستواي، وأي مدرب يدفع بي أساسيًا الآن".



وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "رحيل فرجاني ساسي لم يؤثر عليّ، صحيح أنه كان صديقي خارج الملعب، ولكن عندما رحل كان قد ساعدني على تكوين صداقات أخرى".