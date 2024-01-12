البنتاجون: 10 غارات أمريكية وبريطانية استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي|فيديو

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الامريكي والبريطاني نفذت عشرة غارات استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت مصادر وفقا لموقع سكاي نيوز عربية، إن الغارات استهدفت عدة مدن يمنية من بينها الحديدة وصنعاء وتعز وصعدا.

وقال مسؤول في البنتاجون، إن الأهداف المدرجة على لائحة القصف الجوي مناطق في صنعاء ومرفأ الحديدة، مضيفا أن نحو عشرة اهداف حوثية تم استهدافها.



وأشار إلى أن الأهداف التي ضُربت هي مراكز تصنيع مسيرات ومخازن أسلحة، مؤكدا مشاركة مقاتلات أمريكية وبريطانية في القصف على مواقع الحوثيين.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي 3 انفجارات في العاصمة اليمنية، بينما أكد مسؤول حوثي بشن غارات معادية على صنعاء.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت إن الشرق الأوسط يستعد لضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على مواقع للحوثيين بعد أن تحدت الجماعة إنذارا لوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن دبلوماسيين غربيين أخبروا المديرين التنفيذيين البحريين أن الأهداف من المرجح أن تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والرادارات ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة اليمنيتين.

وقال المسؤولون التنفيذيون إن البنية التحتية في العاصمة صنعاء مدرجة أيضا على قائمة الأهداف المحتملة.