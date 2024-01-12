التيرم الثاني.. ننشر مصروفات جامعة الجلالة الأهلية

وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت 13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.

الأماكن الشاغرة في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

قال الدكتور عبد الوهاب عزت، القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، إن المجلس سيفتح التقديم بالجامعات الخاصة التقديم في الترم الثاني وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة.



وأكد أن التقديم من المفترض أن يكون متاح في الموعد المعلن لجميع الطلاب، من خلال موقع كل جامعة، مشيرا إلى ان مجلس الجامعات الخاصة وجه خاطب للجامعات لكي يتم حصر الأماكن الشاغرة بعد قبول الطلاب في التيرم الأول، مشيرا إلى أن الجامعات تقوم بإخطار المجلس بكافة الأماكن الشاغرة للترم الثاني حتى يان إجراء المجلس عملية التنسيق وقبول الطلاب.

مصروفات جامعة الجلالة للالتحاق بها بالتيرم الثاني 2024 :



- مصروفات كلية الطب بجامعة الجلالة الأهلية 120 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الصيدلية بجامعة الجلالة الأهلية 85 ألف جنيه.

- مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة الأهلية 107 آلاف جنيه.

- مصروفات كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الجلالة الأهلية 43 ألف جنيه.

- مصروفات كلية العلاج الطبيعي بجامعة الجلالة الأهلية 70 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الهندسة بجامعة الجلالة الأهلية 69 ألف جنيه.

- مصروفات كلية علوم الحاسبات بجامعة الجلالة الأهلية 69 ألف جنيه.

- مصروفات كلية العلوم الأساسية بجامعة الجلالة الأهلية 48 ألف جنيه.

- مصروفات كلية هندسة الحاسبات بجامعة الجلالة الأهلية 69 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الغذاء والصناعات الغذائية بجامعة الجلالة الأهلية 43 ألف جنيه.

- مصروفات كلية علوم التمريض بجامعة الجلالة الأهلية 31 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة الأهلية 50 ألف جنيه.

- مصروفات كلية العوم الإدارية بجامعة الجلالة الأهلية 46 ألف جنيه.

- مصروفات كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة الجلالة الأهلية 39 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة الأهلية 49 ألف جنيه.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023-2024 الترم الثاني

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند.

وكان قد قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة كان له دور في استيعاب الزيادة المتتالية على التعليم الجامعي، مشيرا إلى أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تتم إعادة استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل، وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف عبد الغفار أن الجامعات الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع، وهي مُزودة بأحدث النُظم التعليمية العالمية، ومُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية؛ لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، موضحًا أنها تطرح برامج دراسية بينية حديثة، لمواكبة مُتطلبات وظائف المُستقبل.