مصرع طفل غرقًا في سوهاج

لقي طفل في بداية العقد الأول من العمر، مصرعه غرقاً بترعة تابعة لقرية اولاد خلف دائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، وتم نقله إلى مستشفى دار السلام المركزي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز دار السلام، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع طفل غرقاً بترعة تابعة لقرية اولاد خلف دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء لهو الطفل 'احمد ح.ر.م' 4 سنة، ويقيم بذات الناحية، أمام مسكنه سقط بترعة صغيره مجاورة، مما أدى لوفاته غرقاً، وتم إنتشال الجثة وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

وأفاد والده المدعو 'حاتم ر.م' 34 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وان سبب الوفاة إسكفسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.