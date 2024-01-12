صرف تذاكر وشحن محفظة .. تعرف على ماكينات TVM الجديدة بمحطات المترو

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، ماكينات آلية TVMبمحطات المترو بخطوطه المختلفة والتي أثارت اهتمام كثير من المواطنين لمعرفة كيفية استخدامها والهدف منها.

ماكينات آلية TVM

وفي ضوء حرص الدولة على تخفيف الزحام على منافذ المترو الخاصة ببيع التذاكر وعمل الاشتراكات فقد تم تفعيل ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الإشتراكات وشحن محفظة التذاكر بمحطات الخطين الأول والثانى، فى إطار توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل بضرورة تقديم أفضل خدمة لجمهور ركاب مترو أنفاق القاهرة الكبرى و تخفيف الزحام على شبابيك التذاكر وفى إطار إتجاه الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لميكنة عمليات التشغيل لضمان أفضل خدمة تقدم للجمهور.

أماكن تواجد ماكينات آلية TVM

تم توزيع الماكينات على المحطات طبقا لكثافة الركاب بالمحطات، وتتميز بسهولة الإستخدام من خلال شاشة مستخدم سهلة الإستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار .

وتتيح الماكينات الآلية الصراف الآلي TVM الخدمات التالية :-

بيع تذاكر الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر فى العملية الواحدة.

بيع وشحن محفظة التذاكر .

تجديد الاشتراكات و إعادة شحن محفظة التذاكر .

تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات 5 - 10 _ 20 _ 50 _ 100 _ 200 جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه و نصف جنيه.

يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة إستخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الإلتزام بهم فى محطات الخروج.

وتسعى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتقديم كل ما هو حديث ويساهم فى رحلة مريحة سريعة آمنه لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثانى.

وحسب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق فقد تم التنويه للجمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

الماكينات متاحة في جميع المحطات

وأضاف المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنّ الماكينات متاحة في جميع المحطات وتشتمل على أكثر من خدمة جديدة غير شراء التذاكر، كخدمة شحن أي بطاقة وتتيح للراكب اختيار محطة الوصول بسهولة، فضلا عن عرضها لخريطة خطوط المترو بالكامل.

وتشتمل الماكينة الواحدة على محطات مترو الخط الأول والثاني والثالث، وتُتيح اختيار محطة الوصول سواء كتابة أو بالضغط عليها بسهولة، كما تقبل الماكينات النقود الحديدية أو الورقية، وخصصت الشركة فريقا لتوعية المواطنين بكيفية شراء التذاكر من الماكينات.

وسائل التواصل مع المترو

- خدمة الخط الساخن 16048.

- الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048.

- الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

- الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg.