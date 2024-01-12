لمدة 48 ساعة.. سقوط أمطار ورياح شديدة على هذه المحافظات .. غداً

يبحث الكثير من المواطنين عن حالة الطقس غداً السبت 12 يناير 2024م، في ظل الأجواء الشتوية الباردة التي تخيم على محافظات مصر وع دخول أول أيام الشتاء رسميا، ويشكل معرفة أخبار الطقس على محافظات مصر أهمية كبيرة في ضوء ارتباطات وترتيبات بعض الأشخاص بالأجواء سواء كانت سفر أو غيره.

وقبل ساعات من صباح اليوم الجمعة، شهدت بعض وجه بحري تقلبات في الطقس، بأمطار رعدية وهواء عاصف وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة يمتد لساعات مقبلة .

48 ساعة أمطار غزيرة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار اليوم 48 ساعه القادمة بدءًامن غدا السبت، وحتى الأحد 14 يناير، حيث تشهد البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى رعدية على مناطق من شمال البلاد كما تنشط الرياح على البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية تشهد البلاد سقوط أمطارًا متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشار الخبراء أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بأمطار خفيفة تصل إلى متوسطة مساءًا تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

كما يتوقع الخبراء نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على فترات متقطعة.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية من المواطنين بتوخي الحذر خلال الساعات المقبلة، بسبب الرياح والعواصف، والتقلبات التي تستمر يومي السبت والأحد، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وعدم الاستماع لـ الشائعات.

تشهد الأحوال الجوية خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود موجة جديدة من الغد، وسيكون هناك رياح مصاحبة لـ الرمال والأتربة، وسيكون هناك أمطار على الكثير من المناطق.

يسود على القاهرة الكبرى مناخ بارد في أوقات الصباح الباكر، كما يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 19 درجة.

هذه المحافظات تشهد أمطار غزيرة

نظراً لما شهدته محافظات مصر اليوم الجمعة من تقلبات في حالة الطقس، فقد حذرت الأرصاد في بيان عاجل اليوم، من عدة ظواهر جوية، مبينة وفق ما رصدته لخرائط الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً على محافظة مطروح تمتد مساءً إلى الأسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- دمياط- بورسعيد ) على فترات متقطعة.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية

نوهت هيئة الـأرصاد الجوية أن غدا السبت أيضا سيشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:60 كم / س) وارتفاع الموج (3.5:2.5 متر) .

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء والوادى الجديد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على سيناء، بارد ليلا.

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد،

عوامل مؤثرة في الطقس:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.



وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.



الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر