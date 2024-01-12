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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: توجيهات رئاسية بعدم التعويم وتوفير 3 مليارات دولار للبنك المركزي

صدى البلد

قال الاعلامي مصطفى بكري، أن هناك توجيهات رئاسية بشأن العديد من النقاط الهامة؛ منها السيطرة على أسعار الدولار وتعليمات أخرى خاصه بصندوق النقد الدولي.

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن التعليمات الرئاسية تتضمن عددا من النقاط الهامة أبرزها عدم الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي والكف عن سياسات التعويم التي تضر المواطنين.

52 جنيها

وأشار مصطفى بكري، إلى أن الاقتصاديين حذروا من أن التعويم قد يتسبب في زياده سعر الدولار إلى 52 جنيها.

وتابع مصطفى بكري، إنه تم توجيه الحكومة بتوفير 3 مليارات دولار للبنك المركزي للسيطرة على أسعار الدولار في السوق السوداء.

 

https://m.youtube.com/watch?time_continue=291&v=W0J47-pFyhU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Felbaladtv.net%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

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