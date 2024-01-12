خطوات حجز تذكرة معرض الكتاب من المنزل

يهتم قطاع كبير من المواطنين بحضور معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، لذا يبحث الكثير عن معرفة كيفية حجز التذاكر إلكترونياً والذي سهل الكثير من الخطوات كونها فرصة أمام حضور الكثير.

حجز تذاكر معرض الكتاب 2024 من المنزل عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية :

زيارة موقع معرض الكتاب عبر الرابط المخصص لحجز التذاكر

تسجيل الدخول إذا كنت تملك حسابًا أو إنشاء حساب جديد.

اختيار حجز التذاكر

تحديد عدد التذاكر التي ترغب في حجزها .

كتابة بياناتك الشخصية (الاسم ورقم الهاتف) لحجز تذكرة المعرض .

اختيار طريقة الدفع المناسبة، سواء كانت فيزا كارد أو بطاقة ميزة أو طرق دفع أخرى .

ستصل لك التذكرة بعد الدفع عبر البريد الإلكتروني أو رسالة واتساب على رقم هاتفك .

تستطيع طباعة التذكرة أو تحميلها على هاتفك، وستحتوي على رقم بوابة الدخول .

مواعيد عمل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب الجمهور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء طوال أيام إقامة المعرض فيما عدا يومي الخميس والجمعة، حيث تغلق أبواب المعرض في تمام الساعة التاسعة مساء والذي يعد عطلة نهاية الأسبوع.

أسعار تذاكر دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب

يتراوح سعر تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 من 5 إلى 10 جنيهات، ومن خلال الموقع الرسمي الخاص بمعرض الكتاب يمكن لجميع المتابعين حجز تذكرة معرض الكتاب، حيث يدخل الراغب في الحصول على تذكرة بياناته كاملة في الخانات المخصصة لذلك، ويحدد عدد التذاكر التي يرغب في شرائها، وعدد الأفراد الذين سيدخلون معه، وباب الدخول إن أمكن.

فروع جوائز معرض الكتاب 2024

تعمل الهيئة العامة للكتاب والنشر بالإشراف العام على معرض كتاب للعام 2024، هي (الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، النقد الأدبي، كتاب الطفل، الكتاب العلمي، الدراسات الإنسانية)، بالإضافة إلى جائزتين في مجال الشباب تحت سن الـ35 عامًا، وهما ( شعر العامية وأدب الطفل).

مكان إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

وبالنسبة لمكان اقامة المعرض فسوف يكون معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 وفق ما وضحته الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن أنه سوف يتم افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس وهو نفس مكان المعرض الذي تمت إقامته في العام الماضى 2023.

كيفية الذهاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يمكنك الذهاب إلى معرض الكتاب من خلال أكثر من طريقة سواء بواسطة أتوبيسات هيئة النقل العام أو الميكروباصات الأجرة والتي تتواجد من مناطق التحرير ورمسيس وكذلك على الطريق الدائري أو من مدينة السلام أو مدينة العاشر من رمضان، ويمكن ذلك من خلال التالي:

- التوجه إلى ميدان عبد المنعم رياض أو رمسيس والسؤال عن الأتوبيسات المخصصة لمعرض الكتاب واستقلالها.

- التوجه إلى محطة الاسعاف أو رمسيس ثم السؤال عن الميكروباصات التي تتجه إلى التجمع الخامس.

- استقلال الميكروباصات من أعلى الطريق الدائري المتجهة إلى التجمع الخامس ومن هناك الانتقال إلى معرض الكتاب.

خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب2024

- أتوبيسات ميدان عبدالمنعم رياض: تنطلق الأتوبيسات إلى معرض الكتاب الدولي من ميدان عبدالمنعم رياض، مرورا برمسيس والعباسية وجامعة الأزهر، ثم محور المشير طنطاوي ويصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب.

- أتوبيسات دوران شبرا: تنطلق الأتوبيسات من دوران شبرا ويمر بشارع شبرا ثم أحمد حلمي، وشارع رمسيس، والعباسية، ونادي السكة، وجامعة الأزهر، وفي النهاية تصل إلى معرض الكتاب.

- أتوبيسات النزهة الجديدة: تنطلق أتوبيسات من النزهة الجديدة وتمر من ميدان الحجاز ثم السبع عمارات، ومكرم عبيد، ومصطفى النحاس، والمنهل، والوفاء والأمل، وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب.

- أتوبيسات الأميرية: تنطلق الأتوبيسات من الأميرية ثم ميدان المطرية والحلمية وكلية البنات عين شمس، ثم ميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات، وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب.

- أتوبيسات ميدان الجيزة: تنطلق الأتوبيسات من ميدان الجيزة وجامعة القاهرة ثم القصر العيني والسيدة عائشة والأوتوستراد ثم جامعة الأزهر وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب.

- أتوبيسات صقر قريش: تنطلق الأتوبيسات من صقر قريش مرمورًا بـ كارفور المعادي ونادي وادي دجلة بعد ذلك تمر على الطريق الدائري ومحور المشير وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب.

أتوبيسات المظلات: تنطلق هذه الأتوبيسات من المظلات مرورًا بسراي القبة وروكسي والسبع عمارات ثم الحي الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب.