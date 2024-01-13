نصائح مهمة لحماية العين من الجفاف.. وتحذير لهذه الفئة

قدم الدكتور إيهاب سعد، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة عددًا من النصائح المهمة لحماية العين من جفاف الشتاء.



وقال “سعد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت، إن التعرض المستمر لشاشات الأجهزة الإلكترونية يؤثر على توزيع الدموع داخل العين وهو ما يعمل على ترطيبها.



أسباب جفاف العيون



وتابع الدكتور إيهاب سعد، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة أن الجفن العلوي للعين يتحرك من 16 لـ 18 مرة في الدقيقة الواحدة، وعندما يكون الشخص تحت ضغط يتطلب منه التركيز يقل عدد هذه المرات لـ 8 مرات في الدقيقة؛ مما يتسبب في زيادة الجفاف.

وأضاف أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة أن عدم إزالة “الميكاب” قبل النوم يتسبب في الجفاف أيضًا لدى السيدات، ويتم علاج جفاف العين عن طريق وضع القطرات المرطبة المناسبة للعين مع غسل العيون بالمياه.