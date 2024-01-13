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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الجثث تحللت في المياه.. وباء يهدد الكونغو بعد الفيضانات القاتلة

(مصدر الصورة: Moses
(مصدر الصورة: Moses Sawasawa/AP.)

تحذر الجمعيات الكاثوليكية في الكونغو من احتمالية انتشار الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا في أعقاب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة مئات الأشخاص، بالتزامن مع سعى هذه الجمعيات إلى توفير الغذاء والمأوى والرعاية الطبية للمتضررين.

ووفقا لموقع “cruxnow”، يقول الأب لويس إييلي، الذي يرأس جمعية الكاريتاس الكاثوليكية في المنطقة الأكثر تضررًا في الكونغو: "الناس يعيشون في المياه، والمياه لا تزال ترتفع يومًا بعد يوم... لا نعرف حقًا كيف ستنتهي الأمور. هناك الكثير من الأضرار والمنازل تنهار. هناك أيضًا منازل غارقة في المياه".

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وأضاف إييلي في حديثه لوكالة أنباء الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية La Croix: "بالإضافة إلى المنازل، هناك كنائس ومدارس ومراكز صحية. هرب الناس من المكاتب والمتاجر والمستودعات، لا يوجد وسيلة لمواصلة العمل أو البيع".

ووفقًا لمنظمة الكاريتاس الكاثوليكية الإنسانية، يتأثر حاليًا حوالي 686,000 شخص، خاصة في مقاطعة إيكواتور في الجزء الشمالي الغربي من الدولة الأفريقية الواسعة. وقال إييلي إن المباني قد طُمرت، والجسور قد انهارت، وتشرد آلاف الأشخاص.

تأثرت الفيضانات بعدة مقاطعات أخرى في الكونغو أيضًا، بما في ذلك تشوبو ومونغالا وشمال وجنوب أوبانجي وكويلو وماي-ندومب وكونغو-سنترال ولومامي وكاساي وكاساي-سنترال وجنوب كيفو وتشوابا.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني والتضامن الوطني في البلاد، مودست موتينجا، في بيان صادر في 5 يناير أن 43,000 منزل قد انهارت، بالإضافة إلى 1,325 مدرسة و259 مركزًا صحيًا و41 سوقًا.

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأشهر الماضية في ارتفاع مستوى نهر الكونغو، مما أدى إلى فيضانه وتسبب في انهيارات أرضية وانجرافات طينية جرفت كل شيء في طريقها.

يشير إييلي إلى قلقه من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا في أعقاب الفيضانات، حيث يضطر الناس إلى الاعتماد على نفس المصادر المائية التي يتحلل فيها الجثث البشرية. 

وتشارك منظمة الصحة العالمية في هذا القلق، حيث حذرت في 12 يناير من أن الفيضانات يمكن أن تؤدي إلى انتشار وباء الكوليرا.

وقال لوسيان مانجا، الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو: "نحن ملتزمون بدعم الحكومة لتعزيز استجابة الطوارئ لإنقاذ الأرواح وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية الحيوية. نحن نعمل مع المنظمات الشريكة لتعزيز استجابة المساعدة ودعم سبل العيش وتقليل تهديد انتشار الأمراض".

اجتماع استجابة الاشتباك الرعاية الطبية

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