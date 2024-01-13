وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمركز الحي الـ30 بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المركز الطبي بالحي الـ٣٠، التابع للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمركز، والذي تم تشغيله منذ عدة أشهر بعد تسليمه من جهاز مدينة العاشر من رمضان، وتجهيزه بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة، بتكلفة إجمالية بلغت ١٠ مليون جنيه تقريباً.

تفقد الدكتور هشام مسعود الأقسام المختلفة والعيادات الطبية بالمركز، لمناظرة تقديم خدمات الرعاية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات المبادرات الرئاسية المختلفة كمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولاده، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

تأكد وكيل الوزارة من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، متابعاً إجراءات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، مطلعاً على مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية خلال جلسات التطعيم، وتم التأكد من سلامة سلسلة التبريد وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، كما تفقد خدمات تنظيم الأسرة، متابعاً مؤشرات أداء العمل بعيادة تنظيم الأسرة، والتأكد من توافر كافة المستلزمات ووسائل تنظيم الأسرة، معقباً على بعض النقاط والتي كان منها تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للمواطنين عن أهمية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، حفاظاً على صحتهم، كما وجه العاملين بالمركز الطبي بترشيد استهلاك الكهرباء.

كما تفقد "مسعود" قسم العلاج الطبيعي بالمركز والذي تم تشغيله تجريبياً منذ أسبوع، وقام بمناظرة سجلات التردد عليه، حيث تردد اليوم عدد ٩ حالات حتى وقت الزيارة، موجهاً بأهمية عمل الدعاية اللازمة للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالقسم الجديد، والتي تشمل جلسات التنبيه الكهربائية، والموجات فوق الصوتية، وجلسات الأشعة تحت الحمراء، وجلسات المساج، والتمرينات العلاجية، وغيرها.