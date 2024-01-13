عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الاحتلال يروج الأكاذيب للهروب من جرائمه في غزة

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الادعاءات التى روجها الاحتلال الإسرائيلي عن مصر في محكمة العدل الدولية؛ هي مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن مصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقم بإغلاقه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، لافتا إلى أن الاحتلال يتفنن في إطلاق الأكاذيب؛ ليبعد عن نفسه تهمة الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات جيشه ضد الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف "محسب" فى بيان له، أن ادعاء الدفاع الإسرائيلي في لاهاي، أن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع، هي معلومات مغلوطة، وينقصها الدقة والتوضيح؛ لأن هذا الأمر- وإن كان قد أتى أيضا بضغط أمريكي- فإنه يؤكد أن طلب الموافقة، يعني أن مصر تتعامل مع قطاع غزة ككيان محتل، وأن إسرائيل عليها مسئولية تجاه القطاع، ويعني أنها تتحمل جزءا من المسئولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كما يعني أن مصر من خلال هذا التنسيق مع الجانب الأمريكي ترغب في عدم استهداف إسرائيل لخط المياه.

وأوضح عضو مجلس النواب أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل لأكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، وترتكب جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة، وكانت على مرأى ومسمع من العالم، من استهدافها الجوي للمستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح.

‏وأوضح محسب أن المجتمع الدولي شاهد على أكاذيب إسرائيل خاصة أن جميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ورأوا المئات من شاحنات المساعدات التي المصطفة في مدينة رفح المصرية، في انتظار دخولها إلى القطاع، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حذرت عدة مرات من خطورة عملية العقاب الجماعي والتجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأنها بذلك تدفعهم للنزوح في اتجاه الحدود المصرية، وعليه سعت مصر وضغطت على كل الأطراف للضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدا أن  إسرائيل كانت ولا تزال تتعمد تعطيل تسهيل إدخال المساعدات، لرغبتها في فحص كل الشاحنات التي تدخل غزة، وكانت تتعمد عرقلة وإطالة أمد الفحص.

محكمة العدل الدولية الاحتلال الاسرائيلي العدوان الإسرائيلي غزة الإبادة الجماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

أمريكي | الأهلي يعلن عن صفقة جديدة

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

قرار عاجل من خالد بيبو قبل مباراة منتخب مصر بشأن عمرو السولية

ترشيحاتنا

مواجهات واعتقالات في عمليات اقتحام جديدة للقوات الإسرائيلية بالضفة

يوم تضامني مع فلسطين بنقابة الصحفيين بعنوان "100 يوم من الإبادة".. غدًا

الإكوادور.. إطلاق سراح 11 حارسا بعد احتجازهم بأحد السجون

بديل G CLASS .. سعر سوزوكي جيمني في الإمارات

اليوم.. محاكمة 11 متهما في قضية كفن عين شمس

لو بيتعب عينيك.. كيفية تشغيل الوضع المظلم في فيس بوك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تجمد شعر بلوجر بسبب الطقس الجليدي في السويد

وظيفة الأحلام.. جزيرة خلابة تبحث عن مدير شاطر مقابل الراتب والسكن

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

فيديو

يوم بيوم .. تفاصيل شهادة بنك ناصر الجديدة بعائد 20٪

من اليوم.. الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

تحسين الأجور والمعاشات.. تكليف رئاسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ