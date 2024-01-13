مجلس الأعمال الإفريقي يكرم "هبة شبانة" كرمز للقيادة النسائية في مجال قطاع الأعمال وجهودها في تعزيز دور المرأة في التنمية العقارية والفندقية

هبة شبانة تهدي التكريم لكل إمرأة في القارة الافريقية تعمل من أجل تحقيق ذاتها.. وتؤكد:

* كل مرأة عاملة تُعد من المحاربات في مكانها

* مؤسسة أبو العينين تقدم خدمات كبيرة لتمكين المراه من الناحية الصحية والتعليمية والتدريب والتطوير

* كليوباترا تسعى لتطوير مليون متر مربع من الأراضي لتغيير حياة 4 آلاف أسرة جديدة

* منتجعات كليوباترا استقبلت أكثر من 1.5 مليون سائح أجنبي خلال 12 عاماً بسبب الخدمة الرائعة من الدولة فنادق الشركة للزائرين

* الدمج عبر المنصات الرقمية يجعل الموظفين أكثر فاعلية وكفاءة ويمكنهم من تنمية مهاراتهم



كرمَ مجلس الأعمال الإفريقي، بالتعاون مع اتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا، سيدة الأعمال "هبة شبانة" رئيس قطاع التطوير العقاري بمجموعة كليوباترا، وذلك خلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر الإفريقي الرابع عشر لصاحبات الأعمال والمهن وريادة الأعمال، بالتعاون مع المؤتمر الرابع لاتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا، ومعرض اتحاد سيدات أعمال الكوميسا، بأحد الفنادق الكبرى.

ومُنحت هبة شبانة تكريمًا خاصًا من جانب الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الافريقي، باعتبارها إحدى الشخصيات البارزة والتي اعتلت مناصب مرموقة ومكانة مميزة في مجال التطوير و التنمية العقارية والفندقية، كما أنها كانت سببًا أصيلًا في تعزيز دور المرأة في مجال التطوير العقاري، وأسهمت في تواجد حقيقي ومؤثر للمرأة في هذا المجال.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، أكدت شبانة على دور المرأة البارز في كافة مجالات العمل، ومشاركة المرأة المؤثرة في تحقيق إنجازات متنوعة على كافة المستويات، مشيرة إلى أن المرأة تعمل بكل طاقة و شغف وروح عالية من الاصرار والتحدي، وتعد من المحاربات في كل مجال عمل، مهديةً تكريمها لكل إمرأة في العالم وإفريقيا تعمل وتحارب وتجتهد من أجل تحقيق ذاتها.

وتحدثت هبة شبانة عن مجموعه كليوباترا للتنميه العقارية و الفندقيه التي بدأت منذ 15 عامًا، نجحت خلالها في تطوير ملايين الامتار من الأراضي و آلاف الوحدات السكنية، وغيرت كثير من الأنماط المعيشية لدى آلاف المواطنين، مشيرةً إلى التنمية الحالية لأكثر من مليون متر مربع من الأراضي، تُلبي طموح ورغبات اكثر من 4 آلاف شخص، بخلاف مشاريعها الحالية المقامة و النابضة بالحياة في شرق و غرب القاهرة والاسكندرية.

وعن الدور الهام للتنمية العقارية في دعم السياحة الوافدة، كشفت هبة شبانة أن منتجعات كليوباترا الفندقية في البحر الأحمر على مدار ١٢ سنة استقبلت أكثر من مليون سائح من جميع أنحاء العالم بسبب الخدمه المتميزه التي تقدمها الدولة والشركة للزائرين.

وأضافت أن مجال العقارات يعتمد بشكل كبير على الكوادر البشرية و العقول المستنيرة و التكنولوجيا و منصات التحول الرقمي بنسبة 100%، لذلك تشهد العقارات عمل المرأة في العديد من المناصب الهامة، وفي مجموعة كليوباترا تُشكل قوة المرأة ما يقرب من 50 % من المناصب القيادية في المجموعه ، كما أن النسبة الأعلي للمبيعات بالقطاع العقاري بالشركة من النساء.

ونوهت شبانة على أن السيد النائب محمد أبو العنين رئيس مجلس الإدارة، يعتبر المرأة العمود الفقري للشركة لذلك تقدم مؤسسة أبو العينين للتنمية المستدامة خدمات للمرأة من الناحية الصحية والعلمية ويعتبران الشق الأهم لبناء حياة المرأة.

وأوضحت أهمية الدمج عبر المنصات الرقمية التي تجعل الموظف أكثر فاعلية وكفاءة وتقدم فرص غير مسبوقه لتمكين المرأة لتحقيق ذاتها و الارتقاء في الكادر الوظيفي مع وجود مرونة لها في مراعاة دورهن الحيوي والمقدس في الحياة، وهو الأمومة.

كما أضافت أن القارة الإفريقية تمتلك العديد من المزايا التنافسية الطبيعية التي تؤهلها لتكون من أهم القارات الجاذبة للسياحة لما تمتلكه من مدن تتمتع بشواطىء ساحرة و ومدن أخرى تتميز بسياحة السفاري، ومدن تمتلك حضارة وتاريخ عريق.

وقالت شبانة إنه يمكننا الاستحواذ على شريحة من نسب السياحة العالمية، بوضع بعض الضوابط والاتفاقيات الدولية التي تتيح مرونة السفر والطيران ووضع برنامج و سياسة تسويقية ونظم تتيح وتسوق السياحة الداخلية في القاره التى يتجاوز عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وعلى مستوى التطوير العقاري، قالت هبة شبانة إن التنمية العقاريه ليست فقط تنمية و تشييد منازل سكنية، ولكن تبدا بتخطيط عمراني استراتيجي ذكي وغير نمطي يدرس أفضل استخدام لأراضي القارة حيث أنها ثاني أكبر قاره في العالم بفرص تنمية ليس لها حدود.

وأكدت أنه يمكن دراسة وتخصيص مدن وأراضي تصلح كمدن صناعية متخصصة ويمكن تقديمها ببرامج تسويقية خاصه تستهدف للمستثمرين، بالإضافة إلى سلاسل التخزين وهي جزء اساسي من عملية ادارة ال supply chain في كبرى شركات العالم، والتي يمكن من خلال القاره الافريقيه وصول منتجات الشركات إلى شتى بلاد العالم.

وقالت هبة شبانة إن قارة إفريقيا وبعض المدن بها تتمتع بمزايا جغرافية تؤهلها كفرصة استثمارية ذات تنافسية كبيرة لكبرى الشركات الدولية.

و اقترحت شبانه عمل think tanks من متخصصين عبر القارة يلتقون بشكل دوري لمشاركه الخبرات و أفكار التطوير لتنظيم الاستفادة من خبرات كل دوله حيث أنه في اتحاد الدول الافريقية قوة هائلة و عاءد اقتصادي على القاره باكملها.

من جانب آخر، قال الدكتور هشام بدر مسؤل المبادرات بوزارة التخطيط والمزارع الخضراء أن الأمر غير متعلق فقط بالمساواة بين الجنسين ولكن بتعزيز العمل والقطاع الخاص عموماً.

وأكد الدكتور هشام بدر أن القارة لا تكل جهدا بالأمر الذي يتعلق بتمكين المرأة، مشيراً إلى سعي الحكومة المصرية إلي زيادة الأعمال الخاصة النسائية.

ونوه مسؤل مبادرات وزارة التخطيط بزيادة مشاركة النساء إلي 200% بالصعيد كما تم التمويل المالي لهم.

وأضاف أن المستفيدات من مبادارات حياة كريمة وصل نحو 26 مليون سيدة، بهدف تحسين مستوي المعيشة للأسر المصرية والسيدات، وأختتم أن 14% من السيدات خرجت الي العمل الخاص والتجارة داخل مصر.