رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نسمح بمحاولات ابتزاز وقف إطلاق النار

علق رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مساء اليوم السبت، إلى الأحداث الأخيرة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المبذولة لإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، والتوترات في الشمال في مواجهة حزب الله.

وقال هاليفي: "وافقنا اليوم على خطط القيادة الجنوبية لمواصلة القتال وزيادة الضغط العسكري على حماس. الضغط سيؤدي إلى حل حماس وعودة الأسرى ".

وأضاف أن "هذا الضغط، وهو وحده، نجح حتى الآن في إعادة العديد من الأسرى".

وأشار إلى مرور مائة يوم على بداية الحرب، وقال: مائة يوم لا يزال فيها الأسرى محتجزين في غزة من قبل إرهابيي حماس المتوحشين. نحن نعمل بكل الوسائل، وأغلبها سرية، من أجل العودة وسنستمر بذلك حتى نعيدهم جميعا. هذه المهمة لم تكتمل بعد. أعلم أن كل دقيقة لها معنى حاسم ولسنا غافلين عنها. الوقت يضغط لعودة المختطفين".

ووفقا له، "من أجل تحقيق نتائج حقيقية، يجب علينا مواصلة العمل في أراضي العدو، وعدم السماح بمحاولات ابتزاز وقف إطلاق النار الذي يبدو أنه لن يحقق نتائج حقيقية".

وتابع: يجب أن نواصل الضغط وهذا بالضبط ما نريده، إن قيادة حماس تعلق آمالها على وقف الأعمال العدائية، وهي على قناعة بأن هذه اللحظة قريبة".

واستطرد: نحن مصممون على تحققيق الأهداف المعقدة وسوف نتمكن من تحقيقها مهما استغرق وقتا طويلا قلنا ذلك منذ اللحظة الأولى ومن أجل تفكيك حماس، من الضروري والضروري أن نتحلى بالصبر".