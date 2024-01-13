محامي عادل إمام يكشف سبب ملاحقة الضرائب له .. ومستجدات عن صحته

كشف خالد الأشوح، محامي الفنان عادل إمام، عن سبب مطالبة الضرائب بدفع 6 ملايين من قبل الزعيم، موضحا ان هذه المسأله بشأن الضريبة على القيمة المضافة و ليس الضريبة العامة، مؤكدا على حرص الفنان عادل إمام على سداد ضريبة الأرباح و يقدم الإقرار في مواعيده.

وأوضح "الأشوح"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على شاشة الحدث اليوم، أن السبب الرئيسي للخلاف هو الضريبة على القيمة المضافة، وهذا الخلاف خاص بالأعمال الفنية لسنة 2017،2018 و 2019.

ص حة الزعيم

وعن صحة الزعيم، قال "الأشوح": " الحمدلله كويس وكله تمام مفيش مشاكل".

