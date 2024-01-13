عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

82.490 ألف متفرج|تحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري بافتتاح كأس آسيا «قطر 2023»

أمم آسيا
أمم آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا اليوم أن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس آسيا قطر 2023 والتي جرت أمس الجمعة على ملعب لوسيل المونديالي بين منتخبي قطر المستضيف ونظيره اللبناني سجلت رقما قياسيا في الحضور الجماهيري الخاص بالمباريات الافتتاحية للبطولة .

وذكر الاتحاد الآسيوي على موقعه الاليكتروني أن المباراة الافتتاحية شهدت حضور 82.490 ألف متفرج تجمعوا في استاد لوسيل، حيث استهل منتخب قطر حامل اللقب مشوار المنافسة في النسخة الثامنة عشرة من البطولة القارية بتحقيق الفوز على لبنان بنتيجة 3 ـ صفر.

وتفوق هذا الرقم الجديد على الرقم السابق والبالغ 40 ألف متفرج في افتتاح كأس آسيا 2004 في المباراة بين الصين والبحرين، والتي انتهت بالتعادل 2-2 على استاد العمال في العاصمة بكين.

وسجل أكرم عفيف (45 و90+6) والمعز علي (56) أهداف الفوز لصالح المنتخب القطري، ليرفع المعز علي رصيده إلى 10 أهداف في تاريخ البطولة، حيث أصبح يحتل المركز الثاني في تاريخ الهدافين التاريخيين لكأس آسيا بعد اللاعب الإيراني علي دائي ( 14 هدفا).

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن المباراة الافتتاحية شهدت بدء تطبيق نظام التسلل شبه الآلي للمرة الأولى في تاريخ مسابقات الاتحاد القاري ليصبح الأول بين الاتحادات القارية الذي يقوم بتطبيق هذا النظام.. وانضم هذا النظام إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، التي يتم تطبيقها بشكل كامل في جميع مباريات البطولة للمرة الأولى أيضاً في تاريخ كأس آسيا بعد أن كانت طبقت اعتباراً من مباريات الدور ربع النهائي في النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات.

وأشار الاتحاد القاري أيضا إلى أن دولة قطر تستضيف بطولة كأس آسيا للمرة الثالثة، وهو رقم قياسي أيضا.

ووصف الاتحاد الآسيوي النسخة القطرية بأنها الأعظم في تاريخ كأس آسيا وأن الافتتاح تم بطريقة احتفالية مبهرة يوم أمس الجمعة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

أمريكي | الأهلي يعلن عن صفقة جديدة

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

قرار عاجل من خالد بيبو قبل مباراة منتخب مصر بشأن عمرو السولية

موضوعات متعلقة

بخماسية | أهلي 2005 يفوز على المقاولون العرب في بطولة الجمهورية

وزير الرياضة يحفز المنتخب الأوليمبي قبل مشاركته في الدورة الدولية بالإمارات

أمم إفريقيا | منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمباراة موزمبيق

أمم أسيا| التعادل السلبي يحسم مواجهة سوريا وأوزباكستان

الشوط الأول| كوت ديفوار تتقدم 1-0 على غينيا بيساو في افتتاح أمم إفريقيا

كوت ديفوار - غينيا بيساو| سيكو فوفانا يقص شريط أهداف بطولة أمم إفريقيا

دورتموند يفوز على دارمشتات في الدوري الألماني

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على نيوكاسل ويفوز 3-2 بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

كرامات قيام الليل فى شهر رجب .. معجزات وعجائب

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أبو مسلم: زيارة الرئيس للمنتخب دافع كبير وموزمبيق وش السعد على علينا

مواجهات واعتقالات في عمليات اقتحام جديدة للقوات الإسرائيلية بالضفة

يوم تضامني مع فلسطين بنقابة الصحفيين بعنوان "100 يوم من الإبادة".. غدًا

الإكوادور.. إطلاق سراح 11 حارسا بعد احتجازهم بأحد السجون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تجمد شعر بلوجر بسبب الطقس الجليدي في السويد

وظيفة الأحلام.. جزيرة خلابة تبحث عن مدير شاطر مقابل الراتب والسكن

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

فيديو

يوم بيوم .. تفاصيل شهادة بنك ناصر الجديدة بعائد 20٪

من اليوم.. الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

تحسين الأجور والمعاشات.. تكليف رئاسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ