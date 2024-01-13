82.490 ألف متفرج|تحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري بافتتاح كأس آسيا «قطر 2023»

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا اليوم أن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس آسيا قطر 2023 والتي جرت أمس الجمعة على ملعب لوسيل المونديالي بين منتخبي قطر المستضيف ونظيره اللبناني سجلت رقما قياسيا في الحضور الجماهيري الخاص بالمباريات الافتتاحية للبطولة .

وذكر الاتحاد الآسيوي على موقعه الاليكتروني أن المباراة الافتتاحية شهدت حضور 82.490 ألف متفرج تجمعوا في استاد لوسيل، حيث استهل منتخب قطر حامل اللقب مشوار المنافسة في النسخة الثامنة عشرة من البطولة القارية بتحقيق الفوز على لبنان بنتيجة 3 ـ صفر.

وتفوق هذا الرقم الجديد على الرقم السابق والبالغ 40 ألف متفرج في افتتاح كأس آسيا 2004 في المباراة بين الصين والبحرين، والتي انتهت بالتعادل 2-2 على استاد العمال في العاصمة بكين.

وسجل أكرم عفيف (45 و90+6) والمعز علي (56) أهداف الفوز لصالح المنتخب القطري، ليرفع المعز علي رصيده إلى 10 أهداف في تاريخ البطولة، حيث أصبح يحتل المركز الثاني في تاريخ الهدافين التاريخيين لكأس آسيا بعد اللاعب الإيراني علي دائي ( 14 هدفا).

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن المباراة الافتتاحية شهدت بدء تطبيق نظام التسلل شبه الآلي للمرة الأولى في تاريخ مسابقات الاتحاد القاري ليصبح الأول بين الاتحادات القارية الذي يقوم بتطبيق هذا النظام.. وانضم هذا النظام إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، التي يتم تطبيقها بشكل كامل في جميع مباريات البطولة للمرة الأولى أيضاً في تاريخ كأس آسيا بعد أن كانت طبقت اعتباراً من مباريات الدور ربع النهائي في النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات.

وأشار الاتحاد القاري أيضا إلى أن دولة قطر تستضيف بطولة كأس آسيا للمرة الثالثة، وهو رقم قياسي أيضا.

ووصف الاتحاد الآسيوي النسخة القطرية بأنها الأعظم في تاريخ كأس آسيا وأن الافتتاح تم بطريقة احتفالية مبهرة يوم أمس الجمعة .