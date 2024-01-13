استثمر لأولادك.. أعلى عائد لشهادات الادخار بهذه البنوك

يهتم الكثير بمعرفة تفاصيل شهادات الادخار بالبنوك المختلفة وكيفية الصرف والعوائد ومدة احتسابها وغيرها من التفاصيل التي تشكل أهمية للكثير في ظل سعى الكثير لادخار الأموال من أجل الأبناء أو لشراء بعض السلع المهمة وغيرها.

يستعرض “صدى البلد” بعض شهادات الادخار ببنوك مصر

شهادة ادخار البنك الأهلي 2024

تصل مدة الادخار في هذه الشهادة لـ 3 سنوات.

- تمتاز شهادة ادخار البنك الأهلي 2024 الثلاثية ذات العائد الشهري بأن لها عائدًا ثابتًا طوال مدة الشهادة، إضافة لذلك فإنه يجري احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

- ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

- ويمكن الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات، كما يتم صرف العائد على الشهادة شهريًا وتصل نسبته لـ 19%.

شهادة ادخار البنك الأهلي ذات العائد المتغير 2024

- تصل مدة الادخار في هذه الشهادة لـ 3 سنوات.

- تعد شهادة ادخار البنك الأهلي 2024 لثلاثية ذات العائد الشهري ذات عائد متغير طوال مدة الشهادة، إضافة لذلك فإنه يجري احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

- ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يصل في السنة الأولى 22%، وفي السنة الثانية 18%، وفي السنة الثالثة 16%.

شهادة ادخار أمان المصريين 2024

وفيما يلي نستعرض أعلى عائد شهادات ادخار في البنوك حاليا:

1- شهادة البنك المصري الخليجي

يقدم البنك المصري الخليجي لعملائه من القطاع المصرفي شهادة ثروة بلس لأجل 3 سنوات بالجنيه المصري، بحد أدنى للإصدار 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ويمكن للعملاء استرداد قيمة الشهادة فقط بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من تاريخ الإصدار.

وحسب الموقع الرسمي للبنك، يكون معدل العائد ثابتًا خلال السنة الأولى ويبلغ 23% سنويًا، على أن يكون متغيرا في السنة الثانية والثالثة، ليساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.

2- شهادة البنك الأهلي المصري

- الشهادة (البلاتينية) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

- الشهادة (البلاتينية) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

3- شهادة بنك مصر

- شهادة (القمة) أجل 3 سنوات (للعائد الثابت): بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

- شهادة (ابن مصر 2) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية عليها 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

4- شهادة بنك ناصر الاجتماعى

شهادة ثلاثية تراكمية (للأفراد): سعر الفائدة 22% يصرف العائد في نهاية المدة.

شهادة سنة ونصف (الأفراد): نسبة الفائدة 20% يصرف العائد عند الاستحقاق.

- الشهادة الثلاثية (رد الجميل) لكبار السن من 60 عاماً إلى فوق: سعر الفائدة 17.75% يصرف العائد شهرياً، و19.25% يصرف سنويا، ويبدأ الشراء من أول ألف جنيه.

5- شهادة البنك التجاري الدولي (CIB)

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت التي يطرحها تحت اسم (Premium): سعر الفائدة 20% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.