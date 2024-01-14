من البيت .. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2024

يهتم قطاع كبير من المواطنين بالبحث عن كيفية دفع مخالفات السيارات بشكل إلكتروني، لتسهيل عملية الحصول علي شهادة براءة ذمة من مخالفات المرور، لاستكمال أوراق تراخيص السيارات.

يقدم موقع صدي البلد خطوات التظلم على مخالفات المرور 2024 .

يمكن التظلم على مخالفات المرور 2024 مجانًا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

للتظلم عن مخالفات المرور 2024 يجب الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة.

اختيار خدمات المرور أو الدخول مباشرًة

اختر أيقونة التظلمات

اضغط على استمرار

ثم اضغط على التظلم على رخص المركبات (السيارات)- رخص القيادة.

تظهر صفحة جديدة تخيرك بين الاستعلام عن مخالفات السيارات 2024 برقم اللوحة «أرقام فقط» أو حروف وأرقام

ادخل رقم الرخصة في الخانة المحددة.

تظهر صفحة جديدة أدخل البيانات الأساسية للرخصة الحالية والتي تشمل (الرقم القومي- رقم الهاتف).

اضغط على تفاصيل المخالفات.

كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للمخالفة.

ثم حدد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على «تظلم».

يظهر الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، بعد قرأتها جيدًا اضغط على زر موافق.

يظهر لك البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات المحددة، ثم أضغط على إرسال الطلب.

يظهر على الشاشة بيانات التظلم، ورقم الطلب الخاص به، احتفظ به لاستخدامه في المتابعة.

رسوم التظلم على مخالفات المرور 2024

وجه المستشار محمد شوقي، النائب العام، بإعفاء جميع المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على مخالفات المرور (الإعفاء من رسوم التظلم على مخالفات المرور) في إذا أسفر التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.

دفع مخالفات المرور بالفيزا بوابة مرور مصر2024

يمكن دفع مخالفات المرور لمن لديه “فيزا”،باتباع الخطوات التالية:-

الدخول على بوابة مرور مصر ثم الانتقال إلى كلمة الاستعلام عن المخالفات

اختيار نوع لوحة السيارة سواء أرقام أو حروف وأرقام

تدوين البيانات ثم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات

التعرف على قيمة مخالفات المرور

يتولى الموقع توضيح التفاصيل الخاصة بالسداد

عليك أن تختار الطريقة الملائمة من طرق الدفع المبينة على الموقع

بالضغط على كلمة استمرار وكتابة بيانات بطاقتك الائتمانية التي ستقوم باستخدامها من أجل الدفع وسوف تصل إليك رسالة تأكيد السداد.

كيفية دفع مخالفات المرور عن طريق فوري

دفع مخالفات المرور فوري وهي خدمة متاحة من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

وتتاح خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم طلبات التظلم ومتابعة الطلبات المقدمة للتظلم على مخالفات المرور، وأيضا طرق دفع مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

دفع مخالفات المرور عن طريق مكاتب البريد

يمكن دفع مخالفات المرور من خلال مكاتب البريد بتقديم البطاقة الشخصية ورخصة السيارة للكشف عن مخالفاتك المرورية، وإبلاغك بقيمة المخالفة المستحقة، وفي حالة عدم وجود مخالفات مستحقة، يجب سداد قيمة شهادة براءة الذمة، ويمكن عمل تظلم من أجل تخفيض الرسوم، وسوف تصلك رسالة نصية قصيرة تتضمن حالة التظلم.

كيفية دفع مخالفات المرور من المنزل

ولدفع مخالفات المرور واستلام شهادة المخالفات في المنزل، يجب الدخول على موقع فوري، ثم إدخال الرقم القومي، وإدخال الجزء الرقمي من اللوحة، ثم إدخال رقم الموبايل، وهي خدمة متاحة لجميع أنواع المركبات سواء ملاكي أو أجرة أو نقل أو دراجات نارية، ويتم توصيل شهادة المخالفات إلى المنزل خلال ٤ أيام عملا.

دفع مخالفات المرور بالفيزا

يمكن دفع مخالفات المرور لمن لديه “فيزا”،باتباع الخطوات التالية:-

الدخول على بوابة مرور مصر ثم الانتقال إلى كلمة الاستعلام عن المخالفات

اختيار نوع لوحة السيارة سواء أرقام أو حروف وأرقام

تدوين البيانات ثم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات

التعرف على قيمة مخالفات المرور

بعدها يتولى الموقع توضيح التفاصيل الخاصة بالسداد

عليك أن تختار الطريقة الملائمة من طرق الدفع المبينة على الموقع

بالضغط على كلمة استمرار وكتابة بيانات بطاقتك الائتمانية التي ستقوم باستخدامها من أجل الدفع وسوف تصل إليك رسالة تأكيد السداد.