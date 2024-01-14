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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تتوفر بـ5 فئات.. أحدث أسعار فورد فوكس في مصر

فورد فوكس موديل 2023
فورد فوكس موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الأمريكية فورد باقة من السيارات الجديدة في السوق المصري، من أشهرها فورد فوكاس، والتي تتوفر بـ 5 فئات السوق المصرية.

فورد فوكس موديل 2023

أسعار السيارة فورد فوكس موديل 2023

فورد فوكس موديل 2023 الفئة الأولى Trend بسعر 1,140,000 جنيه

فورد فوكس موديل 2023 الفئة الثانية Connected 4DR بسعر 1,190,000 جنيه

فورد فوكس موديل 2023 الفئة الثالثة Connected 5DR بسعر 1,200,000 جنيه   

فورد فوكس موديل 2023 الفئة الرابعة Titanium 4DR بسعر 1,230,000 جنيه     

فورد فوكس موديل 2023 الفئة الخامسة Titanium 5DR بسعر 1,235,000 جنيه   

فورد فوكس موديل 2023

مواصفات السيارة فورد فوكس موديل 2023

تمتلك السيارة فورد فوكس موديل 2023 ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مدعوم بمحرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 120 حصانا، و 151 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 

تأتي سيارة فورد فوكس موديل 2023 بطول 4382  مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1452 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم.

فورد فوكس موديل 2023

وتقدم سيارة فورد فوكس موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها،  6 وسائد هوائية، ونظام تنبيه الخروج من المسار، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ونظام التحكم في الجر TC، ومساعد صعود التلال HLA،  وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP.

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