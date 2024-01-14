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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسقاط عضويتها فورا.. حزب الوفد يفجر مفاجأة عن النائبة صاحبة واقعة الغش

النائبة نشوى رائف
النائبة نشوى رائف

علق النائب ياسر الهضيبى، سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث باسم الحزب، على واقعة النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، صاحبة واقعة الغش بجامعة جنوب الوادي.

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فى واقعة نائبة الغش|رئيس حزب الوفد: سنسقط عضويتها لو ثبتت إدانتها بحكم قضائى

وقال ياسر الهضيبى، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "النائبة كان من حقها أن تدافع عن نفسها بعد تداول وسائل الإعلام الواقعة بشكل مغلوط".

 

وأضاف: "حزب الوفد عبر تاريخيه لا يستطيع نائب أن يستغل وظيفته في الاعتداء على شخص أو يمتهن أمر غير لائق، والجامعة منعت النائبة من باقي الامتحانات حتى يتم التحقيق".

 

وأشار إلى أن "النائبة رفعت دعوى على الجامعة كي تمكنها من استمرارها في دخول الامتحانات"، موضحا: "رئيس حزب الوفد صرح بأنه إذا ثبت فعليا من جهة محايدة أن النائبة ارتكبت الغش أو الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته فسيقوم بإسقاط عضويتها من حزب الوفد فورا".

 

وتابع النائب ياسر الهضيبى، سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث باسم الحزب: "فيما يتعلق برفع الحصانة عن النائبة فلابد من طلب من النائب العام لمجلس النواب برفع الحصانة، للتحقيق معها فى واقعة الاعتداء على موظف عام".

نشوى رائف النائبة نشوى رائف

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