هزة أرضية تضرب ولاية جزائرية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، ولاية غليزان غربي الجزائر دون تسجيل خسائر بشرية باستثناء حالات إغماء وهلع.

وأفاد بيان للمركز الحكومي للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، بأن "الهزة الأرضية سجلت على الساعة 18 و 28 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وأوضح أن الهزة "بلغت شدتها 4.3 درجات على سلم ريختر، وحدد مركزها عل بعد 11 كيلومترا جنوب غرب واد الجمعة بولاية غليزان".

من جهتها ذكرت إدارة الحماية المدنية بولاية غليزان أنها "استنفرت قواتها إثر الهزة ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أية خسائر مادية أو بشرية فقط تم تسجيل 4 حالات إغماء جراء الصدمة وحالة هلع تم تسجيلها من خلال المكالمات العديدة التي تلقيناها".

ويعتبر شمال الجزائر منطقة نشاط زلزالي، وتعود آخر هزة عنيفة إلى مايو 2003 بلغت شدتها نحو 7 درجات بولاية بومرداس شرق العاصمة، وخلفت أكثر من 2200 قتيل.