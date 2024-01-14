فرج عامر يفجر مفاجأة.. حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى سموحة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عبر حسابه بموقع فيسبوك، حقيقة صفقة صلاح محسن لنادي سموحة.

وكتب فرج عامر: صلاح محسن نجم كبير وتألق مع سموحة عندما استعرناه من الأهلي، ولكن سموحة لا يفكر في استعارته أو شراءه من الأهلي مرة أخرى لأنه يفوق إمكانياتنا المادية مع تمنياتنا له بالتوفيق وشكرا للنادي الأهلي.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يمنح أي موافقة حتى الآن بشأن انتقاله إلى مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "صلاح محسن حتى الآن لم يقتنع بإمكانية الخروج ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد، ويريد الحصول على فرصته داخل الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري".