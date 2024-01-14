بطاقة خصم مجانية.. نائب بنك ناصر الاجتماعي يكشف أهم الخدمات المصرفية الجديدة

قال الدكتور محمد عبد الفضيل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن بنك ناصر يلعب دورا شديد الأهمية في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، ويسعى دائما لتوفير مجموعة من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات جميع الأفراد.

وأوضح "عبد الفضيل"، خلال مداخلته ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على شاشة الحدث اليوم، أن الغرض الرئيسي للبنك هو توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين كافة المواطنين وأهمهم الفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن البنك يحقق ذلك من خلال عدة أنشطة بما في ذلك نشاط التكافل الاجتماعي والمصرفي والاستثماري وصندوق تأمين الأسرة.

وأضاف "عبد الفضيل"، أن البنك ينظم جميع أموال الزكاة وصرفها في المصارف الشرعية، مشيرا إلى أن حساب يوم بيوم هو منتج جديد حسب توجيهات وزيرة التضامن، ويكون به العائد اليومي بنسبة سنوية تبلغ 15% وهو الأعلى بالسوق المصرفية ويمكن العملاء من سحب وإيداع الأموال يوميا وفقا لاحتياجاتهم، فهو يتمتع بمرونة عالية جدا.

بطاقة خصم مباشر مجانية

ونوه، بأن الحد الأدنى للحساب هو 500000 جنيه، بالإضافة إلى القدرة على امتصاص السيولة وتوظيفها لجميع الفئات بطريقة تضمن أكثر استفادة، مشيرا إلى أن البنك يقوم بإصدار بطاقة خصم مباشر مجانية لأول مرة ويمكن استخدامها في جميع المدفوعات.

