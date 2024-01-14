خبير علاقات دولية: إسرائيل منذ 7 أكتوبر لم تحقق أي نجاح بجميع المجالات

كشف الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، عن تطورات أزمة غزة، مشيرا إلى أن مصر تقدم المساعدات الإنسانية وتقدم مبادرات وطروحات لتسوية سياسية شاملة.

وأوضح "البرديسي"، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن الرئيس السيسي وصف ما حدث يوم 7 أكتوبر في غزة بأنه عرض لمرض، وجذور المشكلة هي الاحتلال والاستيطان، لافتا إلى أن توجهات الدولة المصرية منذ البداية كاشفة وبمثابة نور وتعتبر القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بعيدا المزايدات.

إسرائيل مسكونة بالهزائم

وأضاف “البرديسي”، أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة لمصر كان 80% من المساعدات لغزة قادمة من مصر، مؤكدا أن إسرائيل منذ 7 أكتوبر لم تحقق أي نجاح في جميع المجالات سواء عسكري، استراتيجي، أمني، إعلامي أو استخباراتي وفشل مغلف بفشل، موضحا أن المقاومة حققت نجاحات بينما إسرائيل مسكونة بالهزائم.