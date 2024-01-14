إصابة 3 أشخاص بمشاجرة مسلحة بين مزارعين وبائعي خضار في سوهاج

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا بنشوب مشاجرة دائرة المركز، ووقوع مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلًا طرف أول:" يوسف. ع. م. ج، 64 عامًا، مزارع، مصابًا بطلق ناري بالظهر من الناحية اليسري، وحمادة. ع. م. ع، 24 عامًا، بائع خضار، وشقيقه محمد،21 عامًا، بائع خضار".

وبين طرف ثانٍ؛كل من:" المدعو رمضان. ا. ز. م، 48 عامًا، بائع خضار، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمة بالرأس، ونجله أحمد، 22 عامًا، بائع خضار، مصابًا بكسر بالذراع الأيمن، ونجل عمومتهما محمد. ع. م. ا، 35 عامًا، مزارع، الطرفان مقيمان بذات الناحية".

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني على سلاح ناري بندقية آلية، وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثالث من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.