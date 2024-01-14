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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سب وقذف.. ننشر أقوال لاعب الأهلي السابق في اتهامه رضا عبد العال بإهانته

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أجلت محكمة جنح قسم ثالث أكتوبر جلسة محاكمة لاعب كرة القدم السابق رضا عبد العال، لاتهامه بسب وقذف كل من ربيع ياسين ومختار مختار وعماد النحاس، لاعبي الأهلي السابقين، في الجنحة المقامة ضده بتهمة سب وقذف المجني عليهم، إلى جلسة الثالث من فبراير المقبل لإعلان المتهم بدعوى التعويض المؤقت وسداد الرسم وإعلانه بالحضور أمام المحكمة.

واستمعت النيابة إلى أقوال الكابتن عماد النحاس، لاعب النادي الأهلي السابق، حيث أكد تضرره من تصريحات الكابتن رضا عبد العال عبر أحد البرامج التليفزيونية بتناول شخصيته بعبارات سب وقذف وطعن في سمعته من خلال استخدام ألفاظ تحط وتقلل من شأنه ومن شأن عائلته، وادعى كذبا انتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية على خلاف الحقيقة، وأشار إلى أنه لم يتواجد يوما في ميدان رابعة العدوية بالاعتصام المسلح وقتها لجماعة الإخوان الإرهابية. 

وقالت النيابة العامة إن الواقعة على النحو المار بيانه وفقاً لتصويرها الصحيح، فإنها تشكل النموذج التشريعي للجنحة المؤثمة بالمواد 17/3 ، 1302 303/1 من قانون العقوبات.

وأضافت: “وحيث إنه باستعراض الوقائع على النحو المبين آنفاً، يتضح من الأوراق أن الواقعة تشكل جريمة القذف عن طريق الإذاعة اللاسلكية، وحيث إن تلك جريمة التي قد سن المشرع ووضع لها أركانا كسائر الجرائم العقابية، فلا تتحقق تلك الجريمة إلا إذا توافرت أركانها، وهو ما توافر في الوقائع المؤثمة”.

وأودع التقرير الفني بأوراق القضية والذي أثبت به عدم وجود أي تلاعب في اللقاء من خلال الصوت والصورة أو ثمة تلاعب سواء بالحذف أو الإضافة أو المونتاج.

وباستجواب المتهم رضا محمد عبدالعال سلطان خلال تحقيقات النيابة العامة، أنكر ما أسند إليه من اتهامات، معللاً بأن ما قرره أثناء تلك الحلقة التليفزيونية هو على سند ما هو متعارف عليه وما شاهده على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أن الشاكين كانوا متواجدين في ميدان رابعة والنهضة. 

وأكد عدم قصده أي شيء من تلك العبارات، وأنها كانت في سياق السؤال الموجه إليه من مقدم الحلقة. 

وانتهى في أقواله إلى عدم تدخل أي شخص في أقواله أثناء الحلقة، وأنه لم يكن هناك أحد متواجد آنذاك.

وطلب المحامي محمد رشوان توقيع عقوبة الحبس على المتهم، حيث إن اتهام هذه الشخصيات المحترمة بالانضمام لجماعة إرهابية أخطر من التعرض للأعراض وأثر جدا عليهم وعلى عائلاتهم وذويهم.

وطالب القضاء بتعويض مدني مؤقت لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي، وقرر أن المتهم اعتاد الهجوم على اللاعبين يوميا عبر شاشات الفضائيات دون حسيب أو رقيب، وهو الأمر المعلوم لدى الرأي العام، لذلك لا بد من ردعه.

وكان المحامي محمد رشوان، تقدم ممثلا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ للنائب العام، ضد رضا عبد العال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليا لمختلف الفرق المصرية بالدوري المصري.

وذكر رشوان في بلاغه، الذي حمل رقم 96903 لسنة 2021، أن لاعبيّ الأهلي ربيع ياسين، وعماد النحاس، قررا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكابتن رضا عبد العال، عقب وصفهما بأنهما إخوان، ورقصا على منصة الإخوان في ميدان النهضة، عقب سقوط محمد مرسي.

وكان رضا عبد العال، هاجم لاعبي نادي الأهلي والزمالك السابق، الكابتن ربيع ياسين وعماد النحاس قائلا: “الكابتن ربيع ياسين كان يقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان يرقص في اعتصام النهضة، وده ظهر في فيديوهات منتشرة على اليوتيوب".

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