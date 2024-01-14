هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

علق الفنان محمد رمضان على احتمالية تقديمه السيرة الذاتية للاعب محمد صلاح ومدى تأثيرها على الشباب.

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وقال محمد رمضان خلال مداخلته علي شاشة “DMC”: “والله يشرفني طبعا قصة ملهمة جدًّا لكل الشباب وقصة عظيمة وفيها معاناة زي الفترة اللي كان عليه ضغط فيها، وإنه ازاي قدر يقاوم وينسى بعض الهجوم اللي حصل عليه، أول سجدة نشوفها في الملاعب الأوروبية.. أنا لو عملت الفيلم ده؛ هبقى ساجد في البوستر بتاعه”.

وقال الفنان محمد رمضان، إنه يتواجد الآن فى نفس الفندق الذى يتواجد به منتخب غانا، المقرر أن يقابل منتخب مصر خلال كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف محمد رمضان خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc، أنا موجود في الأوتيل اللي موجود فيه منتخب غانا، وفي نفس الدور عندي، مش عارف الشركة غلطت ولا إيه.

وأضاف محمد رمضان: اعتقد لو واخدين بالهم إني مصري؛ هيخافوا يعملوا كده، والدور كله ريحته أبو فاس تقريبًا، في علاج طبيعي في الدور، مش عارف أعيش، مش عارف هل دي حاجة طبيعية لـ لاعيبة الكرة ولا إيه؟، أنا مش عارف أنام من الريحة.