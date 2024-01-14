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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كشف خسائر إسرائيل الحقيقية.. نصر الله: جاهزون للحرب منذ 99 يوما

حسن نصرالله ونتنياهو
حسن نصرالله ونتنياهو

أكد حسن نصرالله،  أمين عام حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أن مقاتليه جاهزون للحرب مع العدو الإسرائيلي منذ 99 يوما؛ مضيفا "سنقاتل بلا ضوابط أو حدود".

وقال نصر الله، في كلمة له في ذكرى وفاة القيادي في الحزب وسام حسن طويل: " أكدنا أكثر من مرة أن أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة في لبنان والعراق وغيرها مرهون بوقف العدوان على غزة".

وتابع قائلا: "معلوماتنا تؤكد وقوع خسائر بشرية جراء استهدافنا قاعدة ميرون لكن إسرائيل تكتمت عليهم".

وأضاف أمين عام حزب الله اللبناني: "أطلقنا 62 صاروخا على قاعدة ميرون 40 منهم كاتيوشا و22 كورنيت منهم 18 صاروخا أصابوا أهدافهم داخل القاعدة".

كما أشار إلى أن ما أعلنته "المقاومة الإسلامية في العراق" بشأن استهداف ميناء حيفا صحيح وتكتمت عليه القوات الإسرائيلية.

وحذر من أن ما فعله الأمريكيين في البحر الأحمر سيضر بالملاحة البحرية كلها.

كما أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، على ضرورة استمرار استهداف الحوثيين للسفن بالبحر الأحمر.

ودعا نصر الله، إلى التعاون "لتوفير كل عوامل الصمود في هذه المعركة لأننا لا نعرف مداها الزمني".

وقال إن "اسرائيل غارقة في الفشل وهي في حفرة عميقة بتأكيد محلليها، ولم تصل الى أي نصر، وهي لم تحقق أيا من أهدافها المعلنة وغير المعلنة وذلك بإجماع الاسرائيليين أنفسهم".

وتابع: "خسائر الاحتلال تزيد من ارباكه، وآخرها الكشف عن 4000 معوق في صفوف جيشه خلال مئة يوم والعدد قد يصل الى 30 الفا".

وأشار الامين العام ل"حزب الله" إلى أن "العدوان على اليمن يمثل حماقة أمريكية وبريطانية، وما فعله الأمريكان في البحر الاحمر سيضر حركة الملاحة كلها، وكل هذا من أجل حماية اسرائيل".

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