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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي بمشروعات توسعة وتطوير الكورنيش

صدى البلد

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات توسعة وتطوير كورنيش النيل الغربي "المرحلة الثانية" أمام المدينة الطبية، ومشروع إنشاء وربط كورنيش أخميم بالكورنيش الشرقي.

حضر الاجتماع الدكتور طلعت علي المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه سوهاج، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق والنقل، ومحمد عبد العاطي مدير عام هيئة الطرق والكباري بسوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم.

كما حضر علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج،  ومدير عام حماية النيل، ومدير عام مديرية المساحة، وممثلي شركات الكهرباء والغاز والاتصالات، ومدير عام الإصلاح الزراعي بسوهاج، ومديري الأملاك، والتنسيق الحضاري، والتنمية الحضرية بديوان عام المحافظة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي لربط كورنيش أخميم بالكورنيش الشرقي، حيث تم الانتهاء من أعمال تدبيش جانب نهر النيل، وجاري العمل على توصيل المرافق وتسوية المنسوب.

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ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من المساحة، والإصلاح الزراعي، والتنمية الزراعية، وحماية النيل، والأملاك؛ لتختص بعمل حد فاصل بين أملاك الأهالي وأملاك الدولة، وتوقيع ذلك على الخرائط المساحية في موعد غايته 30 يومًا، على أن يتم توصيل الكهرباء وإنارة كورنيش أخميم.

وتقرر إرجاء باقي المرافق لحين الانتهاء من أعمال اللجنة، وتقوم كلية الهندسة بوضع تصور لتسوية الطريق الرابط بين كورنيش أخميم والكورنيش الشرقي، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي المرحلة الثانية أمام المدينة الطبية، حيث تجري أعمال تسوية الطريق، ووجه المحافظ بسرعة انتهاء الأعمال وتسليمه إلى مديرية الطرق؛ لإتمام عملية الرصف، لحين الانتهاء من أعمال الكوبري الواصل بين المرحلتين الأولى والثانية بالمشروع.

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