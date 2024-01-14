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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي جنوبي تل أبيب..القسام تقصف أسدود بوابل من الصواريخ

كتائب القسام
كتائب القسام

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأحد، بدوي صفارات الإنذار في أسدود الساحلية والبلدات المجاورة وكذلك في مدينة يفنه جنوبي تل أبيب.

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف أسدود، بوابل من الصواريخ، ردا علي مجازر الاحتلال في غزة.

وكانت كتائب القسام، أعلنت اليوم الأحد، دك تحشدات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

كان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أكد على تطلع الفلسطينيين، أن يصدر قرارا من محكمة العدل ينصف شعب فلسطين وغزة بوقف المذابح والمجازر ومحاكمة مرتكبيها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وكشف هنية عن سبب اقدام القسام على طوفان الأقصى وانها كانت  لأسباب كثيرة أبرزها تمادي الاحتلال بعدوانه على القدس والأقصى وأهلنا في الضفة ومواصلة حصار غزة.

أسدود تل أبيب غزة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام حماس

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