لهذا السبب | حسن شحاتة يفتح النار على إدارة الزمالك

انتقد حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مسؤولي نادي الزمالك، بسبب التفاوض مع البرتغالي فينجادا، ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة المقبلة.

وقال حسن شحاتة، في تصريحات تليفزيونية : "هما ليه مش سايبين معتمد جمال، يستمر مع الفريق لنهاية الموسم، خاصة أن الفريق يحقق نتائج جيدة تحت قيادته".

ووجه حسن شحاتة رسالة لمسؤولي الزمالك، قائلًا: "معتمد جمال ماشي كويس ليه تجيبوا مدرب تدفعوله 30 ألف دولار شهريًا؟! ما معتمد جمال ماشي كويس".

معسكر الإمارات

ويشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.