رد فعل مفاجئ من حسام حسن بعد اقتراب فينجادا من تدريب الزمالك

علق حسام حسن نجم الأهلي السابق على أنباء إقتراب تولى البرتغالي نيلو فينجادا مهمة القيادة الفنية للقلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

وقال "حسام" فى تصريحات تلفزيونية :"أنا مليش رأي في القصة دي .. مجلس إدارة نادي الزمالك هو حر في قراره وهو صاحب القرار".

وأضاف :" معتمد جمال كان بيجتهد طوال الفترة الماضية ولازم تاخد قرار يكون ممتد وتكون فيه فرصة للناس تشتغل، ولو انت شايف انك محتاج مدرب أجنبي أنت حر فيه".

معسكر الإمارات

ويشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.